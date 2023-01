Niemcy. Zostawił odciętą głowę przed budynkiem sądu. 39-latek skazany na 1,5 roku więzienia

Oskarżony odpowiadał przed sądem za zbezczeszczenie zwłok. Mężczyzna nie zdecydował się na składanie zeznań, ale Sąd Okręgowy w Bonn uznał, że 39-latek prawdopodobnie odciął głowę kompanowi, również bezdomnemu, który - jak wykazała sekcja zwłok - zmarł około 40 godzin wcześniej. Przyczyną śmierci mężczyzny była gruźlica.

Prokuratura domagała się 2,5 roku więzienia, ostatecznie sąd zdecydował się skazać mężczyznę na półtora roku pozbawienia wolności.

39-latek żyjący od lat w kryzysie bezdomności włożył odciętą głowę do torby, a następnie pozostawił ją przed budynkiem sądu. Świadek zdarzenia zeznał, że oskarżony usiadł po drugiej stronie ulicy i wpatrywał się w głowę.

Po przyjeździe na miejsce policji 39-latek podszedł do funkcjonariuszy i przyznał się, że to on położył głowę na chodniku. Następnie zaprowadził policję do śpiwora nad brzegiem Renu, w którym znajdowała się reszta ciała. Było to około kilometra od sądu.

Skazany urodził się w Casablance, uciekł z domu w wieku 7 lat i od tego czasu żył głównie na ulicy - w Hiszpanii, Francji, a od 24 lat w Niemczech. 15 lat spędził w więzieniu za przestępstwa narkotykowe i kradzieże, którymi finansował swój nałóg.