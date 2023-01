Sąd rejonowy w Bayreuth, w Bawarii, na południu Niemiec, po dwóch tygodniach procesu skazał dwie osoby w sprawie podwójnego zabójstwa pary lekarzy z miejscowości Mistelbach. 17-letnia córka małżeństwa, Hannah S. zleciła zabójstwo swojemu chłopakowi, Felixowi S. Dziewczyna spędzi w więzieniu 9,5 roku, a 19-letni sprawca zbrodni został skazany na 13,5 roku pozbawienia wolności.

REKLAMA

Hannah nienawidziła swoich rodziców, chciała ich śmierci

- stwierdziła sędzia w uzasadnieniu wyroku, którą cytuje wp.pl.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Płk Łukasiewicz: Polityczną wojnę Rosji może zakończyć polityczny akt

Niemcy. Dramat rodzinny w Bawarii. Nastolatka zleciła zabójstwo rodziców

O szczegółach zbrodni w Bawarii informuje "Bild". W nocy z 8 na 9 stycznia 2022 roku w domu rodzinnym w Mistelbach w Bawarii zamordowano 47-letnią Antje i 51-letniego Stefana. 19-letni zabójca zamordował ich przy pomocy noża. Nastoletnia córka, która zleciła zabójstwo, pilnowała trójki młodszego rodzeństwa, by nie wezwało pomocy, kiedy usłyszą krzyki rodziców. W pewnym momencie 14-letni brat Hannah próbował sięgnąć po nóż, by móc wezwać pomoc, "ale Felix wyrwał mu nóż, zakrył usta zakrwawioną dłonią i ponownie odebrał telefon" - relacjonował sędzia.

Dziennik cytuje rozmowę, jaką dziewczyna prowadziła ze znajomymi ze szkoły przed zabójstwem rodziców. "Teraz muszę wracać do domu, do tych dupków, kiedyś ich zabiję" - miała mówić. Miała także wyszukiwać w internecie informacji, czy można mieszkać samodzielnie w domu rodziców w wieku 16 lat, "kiedy oni nie żyją".

W czasie procesu dziewczyna zapewniała sąd, że rodzice regularnie ją bil i zastraszali. Śledztwo nie potwierdziło jej zarzutów, nie znaleziono żadnego dowodu, który świadczyłby o tym, że doznawała w domu przemocy. Ujawniono coś zgoła odmiennego, to nastoletnia Hannah sprawiała problemy wychowawcze od 2019 roku. W 2021 roku jej matka zgłosiła się do urzędu ds. młodzieży, żeby skorzystać z kursów samoobrony. Jak stwierdziła sędzia, już wtedy kobieta bała się swojej córki.

Oskarżony o zabójstwo 19-latek wyraził skruchę przed sądem, przyznał się do zarzuconych czynów i poprosił o wybaczenie. Zapewniał, że nie miał żadnego motywu, żeby zabić Antje i Stefana, którzy przyjęli go do swojego domu po tym, jak został wyrzucony z własnego. To on sam zresztą, zgłosił się na policję.

17-latka milczała podczas procesu albo zaprzeczała, że miała jakikolwiek udział w zabójstwie własnych rodziców. Wyrok sądu rejonowego w Bayreuth nie jest prawomocny.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>