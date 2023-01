USA. 6-latek, który postrzelił nauczycielkę, groził już wcześniej. "Chcę patrzeć, jak umierasz"

Sześcioletni uczeń szkoły podstawowej Richneck w Newport News w stanie Wirginia przyszedł na początku stycznia do szkoły z bronią i postrzelił nauczycielkę. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala. Tymczasem według "The Washington Post", chłopiec od dawna sprawiał problemy, jednak szkoła je bagatelizowała.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy polskie szkoły powinny uczyć obsługi broni? Pytamy posłankę Dziemianowicz-Bąk

USA. Sześciolatek, który postrzelił nauczycielkę, sprawiał wcześniej problemy i groził nauczycielom

Według informacji amerykańskiego dziennika 25-letnia Abby Zwerner "wielokrotnie prosiła szkołę o pomoc w opiece na chłopcem, jednak urzędnicy zbagatelizowali ostrzeżenia dotyczące jego zachowania". Dziecko miało między innymi grozić jednemu z nauczycieli podpaleniem i mówić, że chce patrzeć, jak ten umiera. Innym razem chłopiec miał zabarykadować się w klasie, wcześniej miało zdarzyć mu się także rzucać w klasie meblami i innymi przedmiotami, co zmusiło innych uczniów do chowania się pod biurkami.

Jak czytamy, feralnego dnia nauczyciele mieli także otrzymać informację, że chłopiec ma z sobą broń. Przeszukanie plecaka jednak niczego nie ujawniło. Szef policji Newport News, Steve Drew, powiedział gazecie, że nie skontaktowano się z jego departamentem w sprawie zgłoszenia dotyczącego możliwości posiadania przez dziecko broni. Jego zdaniem szkoła nie poradziła sobie z zagrożeniem i powinna była przeprowadzić dokładniejsze przeszukanie.

Jak podaje gazeta, po samym zdarzeniu pozostali nauczyciele rozmawiali między sobą na komunikatorze, podkreślając, że postrzelona kobieta wielokrotnie prosiła wcześniej o pomoc w sprawie sześciolatka. Nie wiadomo jednak, jakiej konkretnie pomocy oczekiwała, ani do kogo się zwracała. Ani 25-latka, ani jej rodzina nie odpowiedzieli na pytania dziennika.

Adwokat rodziny dziecka przekazał natomiast, że broń była zabezpieczona i przechowywana na górnej półce szafy w sypialni matki dziecka. Nie wiadomo, w jaki sposób sześciolatek miałby zdobyć pistolet.



Więcej aktualnych wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

USA. 6-latek postrzelił nauczycielkę z broni matlki. Szokujące relacje świadków

USA. Sześciolatek postrzelił nauczycielkę podczas zajęć

Do zdarzenia doszło 6 stycznia 2023 roku. Podczas zajęć sześcioletni uczeń postrzelił 25-letnią Abigail Zwerner w klatkę piersiową. Według relacji jednego z dzieci nauczycielka skończyła czytać opowiadanie i miała zacząć lekcję plastyki, gdy chłopiec wyciągnął broń. Kobieta chciała ją skonfiskować i w wyniku szarpaniny pistolet wystrzelił. Kiedy na miejscu zjawili się funkcjonariusze, chłopiec był już skrępowany. Miał zachowywać się agresywnie, bić pracowników szkoły i policjantów.

USA. Sześciolatek postrzelił w szkole nauczycielkę