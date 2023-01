Ukraina. Kyryło Tymoszenko, wiceszef kancelarii Zełenskiego, złożył dymisję. Media: Jedzie do Chersonia

O dymisji wiceszefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryła Tymoszenki informuje "Ukraińska Prawda". Według źródeł serwisu w najbliższym czasie dojdzie również do zmiany na stanowiskach szefów administracji wojskowej trzech obwodów - dniepropietrowskiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Tymoszenkę w kancelarii Wołodymyra Zełenskiego ma zastąpić z kolei szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba - informuje portal.

Wojna w Ukrainie. Wiceszef kancelarii Zełenskiego złożył dymisję

Rankiem 24 stycznia swoją rezygnację ze stanowiska potwierdził sam Tymoszenko, który zamieścił na ten temat post na Telegramie. Dołączył do niego zdjęcie z własnoręcznie podpisaną rezygnacją. "Jestem wdzięczny Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu za zaufanie i możliwość realizacji dobrych uczynków każdego dnia i w każdej minucie" - rozpoczął swój wpis. "Do zobaczenia wkrótce" - dodał na koniec.

Ukraińskie media spekulują, że Tymoszenko zostanie nowym szefem administracji wojskowej w obwodzie chersońskim. Z pełnienia funkcji zastępcy kancelarii prezydenta Ukrainy miał, według ukraińskich mediów, zrezygnować także Ołeh Tatarow.

Pod koniec października ubiegłego roku Tymoszenko trafił na czołówki ukraińskich portali, które zarzucały mu, że jeździ SUV-em Chevrolet Tahoe, który General Motors przekazał Ukrainie do realizacji misji humanitarnych. "Krytykowano go także za politykę regionalną. Wskazywano, że pracując w biurze prezydenta, zajmował się polityką regionalną, co sprawiało wrażenie prowadzenia działań PR-owych" - wskazuje "Ukraińska Prawda".

Ukraina: Rosjanie atakowali na odcinkach charkowskim, donieckim i zaporoskim

Minionej dobry Rosjanie przeprowadzili ataki rakietowe na odcinkach charkowskim, donieckim i zaporoskim. Przeprowadzili kilkadziesiąt nalotów lotniczych i ataków z systemów wyrzutni rakietowych.

Ukraiński Sztab Generalny przekazał, że Rosjanie prowadzili działania wojenne także w okolicy Bachmutui Awdijiwki mimo licznych strat po ich stronie. Wojska ukraińskie odparły ataki w rejonie kupiańskim.

Z kolei Ukraińcy przeprowadzili kilka uderzeń na obszary koncentracji wojsk rosyjskich, ich broni i sprzętu wojskowego. Zestrzelono dwa samoloty szturmowe Su-25, śmigłowiec Ka-52, drona Orłan-10 i dwie rakiety Ch-59.

Ukraiński Sztab Generalny dodał, że w ciągu ostatnich 10 dni w niektórych miejscowościach obwodu ługańskiego odnotowano spadek liczby rosyjskiego personelu wojennego. Na front trafiają głównie zmobilizowani żołnierze rosyjscy, a zawodowi mają pozostawać w obwodzie. Ponadto rosyjska administracja okupacyjna Ługańska ma ewakuować rodziny żołnierzy 2. Korpusu Armijnego na terytorium Federacji Rosyjskiej.

