USA. Podwójna strzelanina w Kalifornii. Pracownik farmy grzybów zaatakował kolegów. Nie żyje siedem osób

Dwie strzelaniny w miejscowości Half Moon Bay w Kalifornii rozegrały się w pobliżu lokalnej farmy pieczarek i zakładzie transportu ciężarowego - podaje CNN. Obydwa miejsca są oddalone od siebie o trzy kilometry. Na farmie w wyniku strzelaniny zginęły cztery osoby, w drugim miejscu - trzy. Jedna osoba została ciężko ranna.

Władze Half Moon Bay poinformowały, że na miejscu ataku były dzieci.

To duża wiejska społeczność, dosyć rozproszona. Są też ludzie, którzy mieszkają w swoim zakładzie pracy, tak było w przypadku farmy. Napastnik zaczął strzelać po południu, kiedy dzieci wróciły już ze szkoły. Dla dzieci bycie świadkiem takiego ataku jest nie do opisania

- przekazała szeryfka hrabstwa San Mateo Christina Corpus podczas konferencji prasowej.

Dwie strzelaniny na farmie w Kalifornii. Policja zatrzymała 67-latka

Policja zatrzymała podejrzanego - 67-letniego mężczyznę. W jego samochodzie znaleziono broń. Lokalne władze zapewniły, że nie ma już zagrożenia dla lokalnej społeczności. Leżące w hrabstwie San Mateo Half Moon Bay znajduje się 50 kilometrów na południe od San Francisco.

Z informacji telewizji ABC wynika, że sprawca był zatrudniony na farmie grzybów, a ofiary były jego współpracownikami.

Wiceburmistrz Half Moon Bay Joaquin Jimenez zaznaczył, że policja nie poda do publicznej wiadomości informacji o żadnej z ofiar. Dodał, że ma nadzieję, że strzelaniny otworzą oczy ludziom, na to, co dzieje się w społeczności Half Moon Bay, na przemoc gangów i używanie broni. - Pomyślmy więc o tym i zaopiekujmy się rodzinami, których dotknęła ta tragedia - podkreślił Jimenez.

O poniedziałkowych strzelaninach w Kalifornii został poinformowany prezydent USA Joe Biden - napisała na Twitterze rzeczniczka prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre. Biden "poprosił federalne organy ścigania o udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy władzom lokalnym" - zaznaczyła Jean-Pierre.

USA. Nie żyje sprawca strzelaniny w Monterey Park

Poniedziałkowe strzelaniny w hrabstiwe San Mateo w Kalifornii miały miejsce zaledwie dwa dni po strzelaninie w Monterey Park na wschód od Los Angeles w Kalifornii w USA, w której zginęło 10 osób, a kolejnych 10 zostało rannych. Jej sprawca to 72-letni Azjata. Jak poinformował szeryf hrabstwa Los Angeles Robert Luna, Huu Can Tran popełnił samobójstwo, gdy służby przeprowadziły obławę na jego vana i zatrzymały pojazd.

Szeryf hrabstwa Los Angeles przekazał na konferencji prasowej, że biała furgonetka, zatrzymana przez funkcjonariuszy z pobliskiego Torrance, zjechała z drogi na parking centrum handlowego. Kiedy policjanci wysiedli z radiowozu, usłyszeli jeden strzał dochodzący z wnętrza pojazdu.

Jak ustalono, 72-letni Huu Can Tran w sobotę strzelał z broni półautomatycznej w kierunku uczestników obchodów Chińskiego Nowego Roku. Większość ofiar i rannych to osoby świętujące w klubie nocnym. Służby przekazały, że nie ma dowodów na innych sprawców, nieznany jest też motyw działania 72-latka. Broń nie pochodziła z legalnego źródła.

Śledczy ustalili, że po masakrze mężczyzna udał się do sali tańca w pobliskiej Alhambrze. Wszedł tam około 20 minut po strzelaninie. Według wstępnych ustaleń kilka osób rozbroiło sprawcę, po czym ten uciekł.

