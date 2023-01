Biały Dom: Szwecja i Finlandia gotowe do wejścia do NATO. "To zwiększy bezpieczeństwo ich i regionu"

Biały Dom oświadczył, że Finlandia i Szwecja są gotowe do przystąpienia do NATO. To reakcja na słowa prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, który powiedział, że Turcja nie poprze członkostwa Szwecji w NATO po protestach w pobliżu tureckiej ambasady w Sztokholmie, podczas których spalono kopię Koranu.

