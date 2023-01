Łotwa solidarna z Estonią. Odwołuje swojego ambasadora w Moskwie. Wybrali symboliczną datę

Zobacz wideo Komisja ds. rosyjskich wpływów. Kluzik-Rostkowska: PO nie ma żadnych wątpliwości, że to projekt z cyklu "Jak dorwać Tuska"

Minister spraw zagranicznych Edgars Rinkeviczs napisał na Twitterze, że "w związku z trwającą brutalną rosyjską agresją na Ukrainę i w geście solidarności z Estonią, od 24 lutego Łotwa obniży rangę stosunków dyplomatycznych z Rosją". Decyzja wejdzie zatem w życie w dniu rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Łotwa, Estonia i Litwa wydalają rosyjskich ambasadorów

W poniedziałek rosyjskie MSZ poinformowało, że Rosja podjęła decyzję o wydaleniu ambasadora Estonii. To odpowiedź na wcześniejszą decyzję estońskiego MSZ, które zażądało od Moskwy zredukowania liczby personelu swojej ambasady w Tallinie.

Resort spraw zagranicznych Rosji w oficjalnym oświadczeniu wydanym w poniedziałek oskarża rząd w Tallinie o "celowe niszczenie relacji" pomiędzy państwami. "Totalna rusofobia, kultywowanie wrogości wobec naszego kraju zostało podniesione przez Tallin do poziomu polityki państwa" - czytamy w piśmie zamieszczonym na stronie rosyjskiego resortu. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa uważa, że "estoński reżim dostał to, na co zasłużył".

Szef estońskiej dyplomacji Urmas Reinsalu powiedział, że w związku z poniedziałkową decyzją władz rosyjskich, Estonia postanowiła też wydalić rosyjskiego ambasadora. Ma on opuścić Estonię do 7 lutego.

Z kolei Litwa decyzję o wydaleniu rosyjskiego ambasadora podjęła jeszcze wiosną ubiegłego roku.