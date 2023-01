Rosyjski wywiad: "Ukraińcy przechowują broń z Zachodu w elektrowniach atomowych". Ale dowodów brak

Rosyjski wywiad napisał w oświadczeniu, że Ukraińcy przechowują w elektrowniach atomowych na terenie kraju broń pochodzącą z Zachodu, w tym dostarczone przez Stany Zjednoczone wyrzutnie rakiet HIMARS. Formułując to groźne oskarżenie, rosyjski wywiad nie dostarczył jednak na to żadnych dowodów.

Rosyjski wywiad oskarża Ukrainę o przechowywanie broni na terenie elektrowni atomowej

„Ukraińskie siły zbrojne przechowują broń i amunicję dostarczoną przez Zachód na terenach elektrowni atomowych" - cytuje Agencja Reutera oświadczenie wydane 23 stycznia przez Służbę Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. SVR, które od początku rosyjskiej agresji w Ukrainie rozpowszechnia fałszywe informacje, dodało, że w ostatnim tygodniu grudnia 2022 roku miał miejsce transport broni do Rówieńskiej Elektrowni Jądrowej, znajdującej się w północno-zachodniej Ukrainie. Agencja Reutera nie była jednak w stanie potwierdzić otrzymanych informacji, a SVR nie przedstawiło w tej sprawie żadnych dowodów.

Rosyjska prowokacja na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

To nie pierwszy raz, kiedy strony konfliktu oskarżają się wzajemnie o przetrzymywanie broni na terenach elektrowni atomowych. W grudniu 2022 roku podawaliśmy informacje pochodzące od ukraińskiej agencji energii atomowej Energoatom, że to Rosjanie rozmieścili wyrzutnie rakiet w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, czyli największej elektrowni jądrowej w Europie. Miało to ochronić ją przed ukraińskim ostrzałem. Ponadto ukraińska strona konfliktu oskarżała Rosjan, że sami ostrzeliwują znajdującą się pod ich kontrolą zaporoską elektrownię, aby móc szantażować nie tylko Ukrainę, ale i świat katastrofą nuklearną. Rosjanie z kolei odrzucali zarzuty twierdząc, że ostrzał przeprowadzali Ukraińcy.