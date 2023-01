Białoruś. Pożar w rafinerii w Mozyrzu. Kolejny w ciągu czterech dni

Białoruskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przekazało w komunikacie, że do pożaru doszło w poniedziałek ok. godz. 3.30 w nocy.

Z informacji udzielonych przez resort wynika, że doszło do "uwolnienia gazu zawierającego wodór i frakcji oleju napędowego". Pożar pojawił się w instalacji do hydrokrakingu, która nie została jeszcze oddana do użytku.

"Pracownicy Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych prowadzili prace związane z chłodzeniem i zabezpieczaniem obiektów technologicznych. Pożar został ugaszony. Nie było ofiar. Proces technologiczny przedsiębiorstwa nie jest zakłócony. Trwa ustalanie przyczyn pożaru i szkód" - czytamy w komunikacie.

Białoruś: pożar w rafinerii w Mozyrzu

To kolejny pożar, który miał miejsce w tej rafinerii. Do poprzedniego doszło przed czterema dniami.

W ciągu dziesięcioleci Białoruś kupowała ropę w Rosji, przepracowywano ją w Mozyrzu, produkty naftowe sprzedawano do krajów zachodnich i do Ukrainy.

Rafineria w Mozyrzu objęta jest przez sankcje międzynarodowe w związku z poparciem ataku na Ukrainę przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Od kwietnia obiekt jest kontrolowany przez uzbrojoną ochronę. W pobliżu rafinerii znajduje się przeciwlotniczy system rakietowy.