Putin boi się ataku rakietowego na swoją rezydencję? Podjął stanowcze działania

Niezależni dziennikarze podawali, że podobne systemy zostały rozmieszczone w Moskwie. Część analityków wojskowych sądzi, że to zabieg kremlowskiej propagandy mający potwierdzić, że Rosjanie powinni bać się ukraińskich ataków.

W stolicy Rosji systemy przeciwlotnicze zostały rozmieszczone w pobliżu budynków rządowych i niedaleko dzielnicy Rublowka, gdzie mieszkają wpływowe i majętne osoby. Jeszcze jeden kompleks Pancyr-S1 zauważono w pobliżu Wałdaju, gdzie nad pobliskim jeziorem ma się znajdować rezydencja Władimira Putina.

Rosja. Systemy przeciwlotnicze pojawiły się w okolicy rezydencji Putina

Portal Meduza, powołując się na telegramowy kanał "Syrena", poinformował, że zestaw systemów zainstalowano 10 km od rezydencji prezydenta Rosji Władimira Putina. Instalację zauważono w pobliżu miejscowości Zarechye w rejonie Odintsovskym w obwodzie moskiewskim. Według informacji portalu system obrony powietrznej miał zostać zainstalowany kilka tygodni temu.

Nie wiadomo, dlaczego w stolicy Rosji i okolicach zdecydowano się na montaż systemów obrony. Jeden z rosyjskich dziennikarzy, publikujący na telegramowym kanale Kotsnews, napisał, że odbiera to jako pozytywny znak. "Oznacza to, że (nasi rządzący) są świadomi wszystkich zagrożeń i rozumieją, że ataki na Moskwę są kwestią czasu. Dobrze, że zaczęli przygotowania z wyprzedzeniem, a nie po pierwszych uderzeniach" - przekazał. Warto zaznaczyć, że to Rosjanie atakują Ukrainę, a żadne państwo do tej pory - choć wojna trwa już niemal rok - nie zaatakowało Rosji. Grożenie takimi działaniami jest elementem propagandowej polityki Kremla.

Rosyjskie media wskazały, że ani władze Moskwy, ani rosyjskie ministerstwo obrony nie informowało wcześniej, że takie działania zostaną podjęte. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił komentarza. Jewgienij Lebiediew z kolei stwierdził, że opublikowane w sieci zdjęcia i filmy nie są prawdziwe. - Myślę, że to fotomontaż - powiedział członek Komitetu Obrony Dumy Państwowej.

Czym są systemy Pancyr?

System Pancyr to dwie dwulufowe armaty automatyczne oraz dwanaście przeciwlotniczych pocisków rakietowych. Uzbrojenie jest umieszczane na dwóch rodzajach platform, w zależności od warunków wykorzystanie - kołowej i gąsienicowej.

Rosyjscy dziennikarze niezależni zwracają uwagę, że systemy te służą między innymi do zwalczania dronów.