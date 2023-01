Lekarze amputowali dziewczynce obie nogi i ręce. Szpital zapłaci 39 mln funtów odszkodowania

Dziewczynka, której historię opisuje portal itv.com, trafiła do szpitala Frimley Park z objawami wskazującymi na zapalenie opon mózgowych i posocznicę. Dziecko miało wysoką temperaturę, odczuwało ból nóg, wymiotowało. Zostało jednak wypisane po podaniu paracetamolu.

Kilka godzin później, kiedy pojawiła się wysypka, rodzice zabrali dziewczynkę na pogotowie. Wtedy zdiagnozowano u niej posocznicę meningokokową. Trafiła na oddział intensywnej terapii w innej placówce. Musiała przejść amputację obu nóg powyżej kolan i rąk powyżej łokci.

Rodzina dziewczynki złożyła pozew przeciwko Frimley Health NHS Foundation Trust, organizacji zarządzającej szpitalem w Surrey. Według bliskich dziecka amputacji można byłoby uniknąć, gdyby dziewczynka dostała wcześniej antybiotyki.

Londyn: zawarto ugodę ws. młodej pacjentki

Władze szpitala potwierdziły swoją odpowiedzialność za sytuację i dlatego też w piątek doszło do zatwierdzenia ugody przez Sąd Najwyższy w Londynie. Część z ok. 39 mln funtów zostanie wypłacona od razu, a część w rocznych płatnościach do końca życia pacjentki.

Dyrektor Frimley Health NHS Foundation Trust Neil Dardis w liście do rodziców dziecka przeprosił za całe zdarzenie, przyznając, że dziewczynka nie otrzymała właściwej opieki i nie powinna była zostać wypisana.

