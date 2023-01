Kalifornia: nie żyje sprawca strzelaniny w Monterey Park. To 72-letni mężczyzna

Szeryf hrabstwa Los Angeles przekazał na konferencji prasowej, że biała furgonetka, zatrzymana przez funkcjonariuszy z pobliskiego Torrance, zjechała z drogi na parking centrum handlowego. Kiedy policjanci wysiedli z radiowozu, usłyszeli jeden strzał dochodzący z wnętrza pojazdu.

Na miejsce przysłano m.in. zespół SWAT. Mężczyzna w furgonetce nie żył, stwierdzono u niego ranę postrzałową.

Kalifornia: nie żyje sprawca strzelaniny

Jak ustalono, 72-letni Huu Can Tran w sobotę strzelał z broni półautomatycznej w kierunku uczestników obchodów Chińskiego Nowego Roku. Większość ofiar i rannych to osoby świętujące w klubie nocnym. Służby przekazały, że nie ma dowodów na innych sprawców, nieznany jest też motyw działania 72-latka. Broń nie pochodziła z legalnego źródła.

Śledczy ustalili, że po masakrze mężczyzna udał się do sali tańca w pobliskiej Alhambrze. Wszedł tam około 20 minut po strzelaninie. Według wstępnych ustaleń kilka osób rozbroiło sprawcę, po czym ten uciekł.

USA: strzelanina w Monterey Park

W Monterey Park mieszka duża społeczność azjatycka. W obchodach Chińskiego Nowego Roku w centrum miejscowości uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zarządził, by na znak szacunku dla ofiar w Monterey Park do czwartku do zachodu słońca opuszczono flagi do połowy masztu m.in. na Białym Domu, na wszystkich budynkach oraz terenach publicznych, a także na wszystkich posterunkach wojskowych, stacjach marynarki wojennej oraz na okrętach wojennych.

USA. Strzelanina w Kalifornii. Co najmniej dziesięć osób nie żyje, są ranni

