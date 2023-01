W ciągu dnia wróg przeprowadził pięć nalotów na pozycje Sił Obronnych i uderzenie rakietowe na infrastrukturę krytyczną w pobliżu Zaporoża. Przeprowadził ponad 20 ataków z wielu systemów rakietowych - to fragment wpisu Ołeksandra Starucha z zaporoskiej obwodowej administracji państwowej.

Dziś wieczorem wróg ponownie wycelował rakiety S-300 w pokojowe obiekty w naszym regionie. Eksplozja w uszkodziła domy ludzi i infrastrukturę wiejską

- dodał.

Ukraiński Sztab Generalny: Rosja prowadzi atak rakietowy na infrastrukturę krytyczną w obwodzie zaporoskim

Agencja Unian podaje, że na froncie w obwodzie zaporoskim okupanci szturmują pozycję Ukraińców w niewielkich, kilkuosobowych grupach. "W niektórych obszarach wróg odniósł pewne częściowe sukcesy, ale teraz wszystkie pozycje zostały odzyskane" - czytamy.

Ukraińskie dowództwo tonuje "sukcesy" Rosjan. Ich zdaniem, "rosyjscy propagandyści zdobywają osiedla regionu Zaporoża w wyobraźnie, a ukraińscy żołnierze spokojnie i pewnie niszczą wrogi sprzęt i pozycje wroga".

Ukraina apeluje o zwiększenie pomocy dla Ukrainy. Jest odpowiedź Francji i Niemiec

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak zaapelował o zwiększenie pomocy dla jego kraju. "Partnerzy muszą zrozumieć pewną prawdę - w globalnym okręcie jest dziura, a ukraińska część załogi walczy o przetrwanie statku. Przeczekanie nic nie da. Żeby uratować okręt, wszyscy muszą działać. A to oznacza czołgi, rakiety, broń i pieniądze dla Ukrainy" - napisał na Twitterze.

Francja i Niemcy potwierdzają wsparcie dla Ukrainy, ale nie przekażą jej na razie ciężkiego uzbrojenia, między innymi czołgów. Francuski prezydent Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformowali o tym podczas spotkania w Paryżu z okazji obchodów 60. rocznicy podpisania Traktatu Elizejskiego o przyjaźni między Francją i Niemcami.

Emmanuel Macron oświadczył na wieczornej konferencji prasowej, że Francja i Niemcy są w pełni zdeterminowane, aby wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne. - Nasza determinacja pozostanie niezachwiana, aby pomagać Ukraińcom w ich walce. Będziemy też wspierać ich jako Europejczycy, gdy nastanie czas odbudowy - zapewnił prezydent Francji.

Zapytany o to, czy Paryż przekaże Ukrainie czołgi Leclerc, polityk odparł, że sprawę bada francuskie MON i że taka decyzja mogłaby zapaść w ciągu przyszłych tygodni. - Nic nie jest wykluczone. To wspólna decyzja, która jest podejmowana według trzech kryteriów. Po pierwsze, tak, jak robimy to od początku wojny - nieeskalowanie konfliktu. Po drugie musi to być realne i skuteczne wsparcie dla naszych ukraińskich przyjaciół. Trzecie kryterium to nieosłabianie naszych własnych zdolności obronnych, w szczególności naszej infrastruktury krytycznej - tłumaczył prezydent Francji.

Kanclerz Scholz mówił, że jego kraj nie może wydać zgody na wysłanie niemieckich leopardów na Ukrainę, ponieważ takie działanie wymaga ścisłej koordynacji z sojusznikami. - Mamy zasadę, która jest ważna: pracujemy razem i koordynujemy nasze działania - stwierdził niemiecki kanclerz. Zaznaczył jednak, że Niemcy pracują nad kolejnymi dostawami uzbrojenia dla Kijowa.

W ostatnich dniach władze kilku państw, między innymi Polski, wyraziły gotowość do przekazania Leopardów Ukrainie, ale sprzeciwiają się temu Niemcy, którzy są producentem czołgów.

