Jak podaje globo.com, jest to najcięższe dziecko, jakie przyszło na świat we wschodniej części stanu Amazonas - największego stanu Brazylii, którego powierzchnię pokrywają lasy deszczowe oraz rzeki - Amazonka, Purus, Madeira czy Rio Negro. Matką chłopca jest 27-letnia Cleidiane Santos dos Santos, która pochodzi z miejscowości Parintins. Kobieta ma jeszcze piątkę innych dzieci.

Brazylia. 27-latka urodziła siedmiokilogramowego chłopca. To jej piąte dziecko

Jej najmłodszy syn, któremu nadano imię Angerson, urodził się 18 stycznia o godzinie 11:27. Chłopiec w momencie urodzenia mierzył 59 centymetrów i ważył ponad siedem kilogramów (7,328 kg). Dziecko przyszło na świat w terminie, w 40. tygodniu ciąży (dziewiąty miesiąc) poprzez cesarskie cięcie. Zarówno matka, jak i chłopiec, czują się dobrze.

- Myślałam, że będzie ważył cztery kilogramy, ale okazało się, że siedem. Chciałbym podziękować zespołowi ze szpitala Padre Colombo, który dawał mi siłę i bardzo dobrze mnie traktował, odkąd tu przybyłam. Gdyby nie ich wsparcie, to nie wiem, co by się stało. Dziękuję każdemu pracownikowi szpitala - powiedziała Cleidiane. Kobieta trafiła do szpitala dzień wcześniej. Wówczas badanie USG wykazało, że chłopiec może ważyć około sześciu kilogramów.

Lekarze szpitala Padre Colombo w Parintins postanowili zebrać fundusze, by pomóc matce dziecka skompletować nową wyprawkę dla syna. Zakupione wcześniej ubrania nie pasują już bowiem na Angersona. Placówka zbiera też duże pieluchy oraz ubranka dla niemowląt w wieku od dziewięciu miesięcy do roku.

Swoim urodzeniem Angerson nie pobił jednak żadnego rekordu. Najcięższym dzieckiem pozostaje syn Carmeliny Fedele, który urodził się ważąc 10,2 kilogramy. Dziecko przyszło na świat w mieście Aversa we Włoszech w 1955 roku. Jest też wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Dziecko o tej samej wadze przyszło na świat w Republice Południowej Afryki - okazało się jednak, że chłopiec cierpiał na zespół Weavera, który powoduje nadmierny wzrost u dzieci.

