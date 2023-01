Instytut Badań nad Wojną podkreśla, że chociaż Bachmut nie jest znaczący "pod względem operacyjnym czy strategicznym", to zajęcie miasta przez Rosjan zachęciłoby ich do rozszerzenia swoich operacji na froncie. Amerykańscy eksperci uważają, że mimo poniesionych strat, "strategicznie rozsądne" jest kontynuowanie obrony miasta.

Wojna w Ukrainie. ISW o obronie Bachmutu: Zachód przyczynił się do tego, że Ukraina nie może wykorzystać pauzy Rosjan

"Siły ukraińskie skutecznie przykuły w Bachmucie oddziały rosyjskie i sprzęt, a także ogólną koncentrację operacyjną, hamując w ten sposób możliwości Rosji do prowadzenia ofensywy w innych miejscach" - podkreślają eksperci. Jak dodają, siły ukraińskie już poprzednio stosowały podobny "model wyniszczania". Prowadziło to do tego, że Rosjanie miesiącami próbowali utrzymać się na pozycjach, przez co w ogromnych liczbach tracili ludzi i sprzęt, jednocześnie nie wykonując żadnych postępów terytorialnych. Za przykład podano Lisiczańsk czy Siewierodonieck.

Dalej ISW skrytykowało państwa Zachodu, które według ekspertów zwlekają z pomocą wojskową dla Ukrainy. "Zachód przyczynił się do tego, że Ukraina nie może wykorzystać pauzy Rosjan w Bachmucie. Powodem jest to, że państwa zachodnie spowalniają lub wstrzymują systemy uzbrojenia i dostawy kluczowe dla operacji kontrofensywnych na szeroką skalę" - czytamy w raporcie.

Amerykański ośrodek skomentował też ustalenia brytyjskiego dziennika "The Sun", według którego straty rosyjskie w Ukrainie wynoszą 188 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy (dane na 20 stycznia 2023 roku). "Historycznie proporcja rannych do zabitych w wojnie wynosi 3:1, co sugeruje, że rosyjskie straty w Ukrainie są obecnie podobne do liczby żołnierzy USA zabitych w wojnie w Wietnamie" - podają analitycy.

Liczba zabitych w Wietnamie w ciągu ośmiu lat wyniosła 58 tys. żołnierzy. ZSRR podczas wojny w Afganistanie straciło 15 tys. ludzi - ten próg strat Rosja przekroczyła już w maju 2022 roku (według danych służb specjalnych Wielkiej Brytanii).

