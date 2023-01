Zobacz wideo Tejchman: Chyba zaczęło się przebijać do ogólnej świadomości, że wojna szybko się nie skończy

Jak podaje portal focus.ua, Anastazja Jelsukowa razem z innymi propagandystami wojennymi udała się w okolice Sołedaru, gdzie od tygodni trwają ciężkie walki między najemnikami z rosyjskiej Grupy Wagnera a ukraińskimi obrońcami. Właśnie tam kobieta została ranna.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z tego incydentu. Podczas relacji na żywo Jelsukowa została zraniona w biodro i kolano. Na nagraniu widać, jak kobieta upada na ziemię i krzyczy z bólu.

Według informacji portalu 1tv.ru pierwszej pomocy udzielili jej żołnierze z plutonu szturmowego. Później Jelsukowa została przewieziona helikopterem do szpitala w Ługańsku. Z niego dziennikarka została przetransportowana helikopterem do Rostowa, a następnie do kliniki w Moskwie. Lekarze stwierdzili, że ma złamaną kość udową.

- Jestem bardzo wdzięczna za udzieloną mi pomoc. Jestem w rękach godnych zaufania osób, na pewno mnie uratują. Dziękuję wam - powiedziała propagandystka, cytowana przez rosyjski portal.

Anastazja Jelsukowa to młoda "dziennikarka" pracująca dla rosyjskiego serwisu informacyjnego Readovka. Kobieta pochodzi z Ługańska. W ostatnim czasie specjalizuje się w publikowaniu materiałów na temat życia w okupowanych ukraińskich miastach i zachwalaniu rosyjskich porządków na tych terytoriach.

Wojna w Ukrainie. Jak wygląda sytuacja na froncie?

W ciągu ostatniej doby siły rosyjskie prowadziły bezskuteczne natarcia na kierunku awdijiwskim i łymańskim na wschodzie Ukrainy. Poinformował o tym sztab generalny ukraińskiej armii dodając, że Rosjanie podejmowali też próby natarcia na kierunku bachmuckim. Na innych kierunkach Rosjanie prowadzili działania obronne.

Według ukraińskiego sztabu generalnego siły rosyjskie przeprowadziły jeden atak rakietowy i 27 ataków lotniczych, dokonały też 55 ostrzałów rakietami niekierowanymi. Lotnictwo ukraińskie dokonało 14 ataków na rejony ześrodkowania sił rosyjskich i trzech ataków na stanowiska obrony przeciwlotniczej. Na całym terytorium Ukrainy utrzymuje się zagrożenie rosyjskimi atakami rakietowymi i atakami dronów kamikadze.