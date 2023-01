Pałac Buckingham już w październiku ubiegłego roku przekazał, że koronacja Karola III rozpocznie się w sobotę 6 maja 2023 roku, a zakończy w poniedziałek 8 maja. Teraz przedstawiono więcej szczegółów tego wydarzenia.



Wielka Brytania. Koronacja Karola III odbędzie się w maju

6 maja rano odbędzie się uroczysta koronacja. Wtedy też zostanie przeprowadzone nabożeństwo koronacyjne w Opactwie Westminsterskim. "Ich Królewskie Mości Król i Królowa Małżonka przybędą do Opactwa Westminsterskiego w procesji z Pałacu Buckingham, znanej jako Królewska Procesja. Po nabożeństwie Ich Królewskie Mości powrócą do Pałacu Buckingham w większej uroczystej procesji, znanej jako Procesja koronacyjna. Do ich Wysokości dołączą w tej procesji inni członkowie rodziny królewskiej" - poinformował Pałac Buckingham 21 stycznia. Następnie Król i Królowa Małżonka wraz z pozostałymi członkami rodziny królewskiej pokażą się na balkonie, po czym uroczystości zostaną zakończone.

Koronacja Karola III. Zaplanowano koncert koronacyjny, lunche koronacyjne oraz dzień wolontariatu

7 maja na Zamku Windsor odbędzie się koncert koronacyjny. Będzie on transmitowany na żywo przez telewizje BBC i BBC Studios. Podczas wydarzenia wystąpią znani artyści, Chór Koronacyjny oraz światowej klasy tancerze. W koncercie wezmą też udział wolontariusze ze stowarzyszeń charytatywnych, którym patronują król oraz królowa, a także osoby, które zdobędą bilety podczas losowania przeprowadzonego przez BBC. Koncert będzie transmitowany na żywo w BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 2 i BBC Sounds. Tego dnia popularne budynki w Wielkiej Brytanii zostaną oświetlone za pomocą laserów oraz iluminacji. Dalsze szczegóły dotyczące artystów oraz biletów zostaną podane w późniejszym czasie.

7 maja odbędą się też lunche koronacyjne w całym kraju, w których wezmą udział mieszkańcy, aby świętować koronację. Ich celem jest przede wszystkim "wzmacnianie ducha wspólnoty, zmniejszanie samotności wśród obywateli i wspieranie organizacji charytatywnych".

8 maja będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich obywateli. Zostanie też poświęcony wolontariatowi. Mieszkańcy będą zachęcani do udzielania pomocy czy wzięcia udziału w wolontariatach.