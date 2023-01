Piątkowe spotkanie Grupy Kontaktowej do spraw Obronności Ukrainy w Ramstein nie było przełomowe. Nowy minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował, że zlecił inwentaryzację czołgów Leopard w Niemczech, co - według niego - nie oznacza "ewentualnego przygotowania do ewentualnej decyzji" o przekazaniu czołgów Ukrainie.

Na pytanie, dlaczego inwentaryzacja tego sprzętu rozpocznie się prawie rok po napaści Rosji na Ukrainę, odpowiada niemiecki Business Insider. Christine Lambrecht, była ministerka obrony, zakazała przeprowadzenia inwentaryzacji stanu posiadania Bundeswehry pod kątem maszyn Leopard 1 i 2. Polecenie wydała, gdy było wiadomo, że musi odejść ze stanowiska.

Niemcy. Media: Niemiecka ministerka główną hamulcową w sprawie Leopardów

Dziennikarze niemieckiej edycji Business Insidera powołują się na źródła w niemieckim resorcie obrony. Potwierdzają, że inwentaryzację Leopardów miesiącami wstrzymywała poprzednia szefowa ministerstwa Christine Lambrecht, która ustąpił ze stanowiska niecały tydzień temu. Brak informacji na temat liczby Leopardów w niemieckiej armii mógłby okazać się także kompromitujący dla kanclerza Niemiec. "Bez takich podstawowych danych trudno uzasadnić jakąkolwiek decyzję, pozytywną czy negatywną w sprawie dostaw czołgów dla Ukrainy" - czytamy na stronie BI.

Na piątkowym spotkaniu Grupy Kontaktowej do spraw Obronności Ukrainy w Ramstein nie zapadła żadna decyzja. W konferencji z udziałem przedstawicieli około 50 krajów uczestniczył także wicepremier Mariusz Błaszczak. Szef MON potwierdził, że decyzja o dostarczeniu Ukrainie niemieckich czołgów Leopard została odłożona w czasie.

Niemcy. Brak decyzji ws. przekazania Ukrainie Leopardów

Błaszczak przekazał, że w Ramstein dyskutowano na temat utworzenia koalicji międzynarodowej, która wyposażyłaby Ukrainę w Leopardy.

Rozmawialiśmy w gronie 15 państw, które użytkują czołgi Leopard. Chcemy stworzyć koalicję, tak żeby nie wymagać od poszczególnych państw określonej liczby czołgów

- zaznaczył, dodając jednak, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje.

Szef MON zakłada, że atak Rosji na Ukrainę będzie się nasilał, dlatego trzeba zrobić wszystko, aby wesprzeć Ukraińców i nie dopuścić do tego, aby wojna rozlała się na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przekazał, że niebawem Polska będzie w stanie wyszkolić ukraińską brygadę i wyposażyć ją w czołgi T-72 i bojowe wozy piechoty.

Przed spotkaniem w Ramstein były generał Bundeswehry Hans-Lothar Domröse zapewniał, iż Niemcy nie tylko zezwolą innym krajom na dalszy eksport nabytych przez nie Leopardów, ale że dorzucą także około kilkunastu takich czołgów z własnych zasobów. Okazało się, że był zbyt optymistyczny. W obu kwestiach nowy szef niemieckiego MON Boris Pistorius nie dał "zielonego światła".

