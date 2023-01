Papież Franciszek "bardzo chciałby" spotkać się z Putinem. "Bo on może zatrzymać tę wojnę"

Kardynał Konrad Krajewski udzielił wywiadu portalowi Interia, w którym opowiadał o swoich wyjazdach do Ukrainy i o pomocy wysyłanej cywilom w imieniu Ojca Świętego. Według papieskiego jałmużnika mieszkańcy Ukrainy doczekają się wizyty Franciszka. - Ojciec Święty chce jechać na Ukrainę, ale mówi, że to jeszcze nie jest ten moment. Ma swój sposób patrzenia, swój sposób myślenia - przyznał kard. Krajewski.

Kardynał Konrad Krajewski o papieżu Franciszku. "To ten, który kładzie mosty. Nie ten, który je burzy"

Na tym jednak nie koniec, bo papież chciałby też porozmawiać osobiście z prezydentem Rosji. - Papież bardzo chciałby się spotkać z Władimirem Putinem, bo on może zatrzymać tę wojnę. Niestety do tego spotkania nie dochodzi, mimo wysiłków ze strony Watykanu - przekazał dalej.

Kardynał został też zapytany o to, dlaczego papież Franciszek nie wskazuje agresora z nazwiska. - Nie robił tego ani Benedykt XVI, ani Jan Paweł II, kiedy były wojny. Pontifex (z łacińskiego biskup Rzymu - red.) to ten, który kładzie mosty. Nie ten, który je burzy. Papież zawsze zostawia przestrzeń, by mógł rozmawiać. Na przykład po to, by kiedyś mógł zaprosić obu prezydentów do Watykanu albo jakiejkolwiek innej miejscowości na świecie i doprowadzić do rozmów pokojowych. Jeżeli używałby słów nieparlamentarnych, oskarżeń, zamknęłyby się wszystkie drzwi. Trzeba zrozumieć papieża - zaapelował kard. Krajewski.

- Ojciec Święty przez dyplomację watykańską zabiega o pokój, jak to tylko możliwe. Daje też wyraźne znaki. Na audiencji bierze flagę ukraińską i ją całuję. Mógłby spalić flagę rosyjską, ale czy to by w czymkolwiek pomogło? Czy to przybliżyłoby pokój? W żaden sposób. Może byśmy byli zadowoleni: "O! proszę bardzo! Ale papież pokazał" - tłumaczył dalej kardynał. Jak dodał, takie zachowanie Franciszka nie przyniosłoby pokoju, a wręcz przeciwnie - mogłoby tylko podburzyć agresora.

