Mieszkańcy Bursy, miasta w północno-zachodniej Turcji, które leży u podnóża góry Uludag, zobaczyli 19 stycznia niezwykłe zjawisko na niebie. Chmura w kształcie dwóch nakładających się na siebie warstw budziła zachwyt, a także różne skojarzenia mieszkańców. Zdjęcia tego niezwykłego zjawiska pojawiły się w mediach społecznościowych.

Turcja. Chmura zaciekawiła mieszkańców Bursy

Niezwykłe zjawisko pojawiło się w Bursie w godzinach porannych i utrzymywało się około godziny. Wraz z nasilającym się światłem słonecznym, chmura przybierała różnorodne barwy, od ciemnopomarańczowej do żółtej. Mieszkańcy miasta publikowali zdjęcia chmury w mediach społecznościowych, przywołując coraz to nowsze skojarzenia. Jedni nazywali chmurę bułką z cynamonem, drudzy latającym spodkiem i UFO.

Turcja. Chmura soczewkowata pojawiła się na niebie w Bursie

Jak wyjaśniają meteorolodzy zjawisko, które pojawiło się w Turcji, jest określane jako chmura soczewkowata. Pojawia się najczęściej u podnóży pasm górskich, jest nieruchoma, w kształcie soczewki czy migdała. Ustawia się pod kątem prostym w kierunku wiatru i równolegle do linii gór. To typowe zjawisko fenowe. Dochodzi do niego, gdy powietrze o stabilnej wilgotności przepływa nad górami, wtedy też tworzą się fale stojących mas powietrza. Chmury te tworzą się w miejscach obniżonego ciśnienia. "Jeśli w powietrzu jest wystarczająco dużo wilgoci, wznoszący się ruch fali spowoduje kondensację pary wodnej, tworząc wyjątkowy wygląd chmur soczewkowatych" - przekazują synoptycy z brytyjskiego serwisu meteorologicznego Met Office, cytowani przez "Daily Mail".

"Niesamowita chmura soczewkowata altocumulus lenticularis uchwycona nad miastem Bursa w Turcji" - przekazali Lubuscy Łowcy Burz. Tego typu chmury zapowiadają opady deszczu kolejnego dnia.

