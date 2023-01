Niezależna rosyjska telewizja Dożd opublikowała materiał dotyczący rodzin rzekomo poległych wagnerowców. Krewni rekrutów żalą się bowiem, że otrzymują od organizacji puste trumny.

Rosja. Matka wagnerowca żali się: Pochowałam syna i nie otrzymałam zapłaty

Rosja. Grupa Wagnera wysyła rodzinom puste trumny?

O tym, że Grupa Wagnera rekrutuje do swoich szeregów więźniów, mówi się od dawna. Stacja przytoczyła historię kobiety, której mąż odsiadywał wyrok za morderstwo w jednej z kolonii karnych. Niedługo po tym, jak kontakt z nim się urwał, dowiedziała się, że mężczyzna został zwerbowany przez wagnerowców. Nie wierzy jednak, że na front pojechał dobrowolnie. Według niej "Ukraina nie była dla niego krajem 'faszystowskim', często jeździł tam w odwiedziny do krewnych" - czytamy.

W grudniu kobieta otrzymała telefon z informacją, że jej mąż zginął w walkach w Bachmucie. Rodzina otrzymała zamkniętą cynkową trumnę wraz z medalami i certyfikatem potwierdzającym "bohaterską śmierć w walce o wolność samozwańczej ŁRL". Rosyjska Federalna Służba Penitencjarna nie komentuje sprawy, zasłaniając się poufnością informacji.



Rosja. "Powiedzieli nam, że nie ma potrzeby otwierania trumny"

- Powiedzieli nam, że nie ma potrzeby otwierania trumny, ponieważ zanim wyślą [na wojnę - Dożd], pobierają trochę DNA, a kiedy zwłoki zostaną znalezione, porównują. Powiedzieli nam: dajemy ci absolutną gwarancję, że to on - przyznaje kobieta. Kilka tygodni później otrzymała jednak telefon od mężczyzny, który stwierdził, że jej mąż żyje - jego życie zostało uratowane, jednak został aresztowany i obecnie znajduje się w Ukrainie. Kobieta obawia się, że jeśli jej mąż żyje, "znajdą go, zanim sam się pojawi". - W końcu w zasadzie w ogóle nie istnieje - mówi.

Według stacji podobnych przypadków jest więcej, o czym świadczą wpisy na portalach społecznościowych. Według danych Federalnej Służby Penitencjarnej, a także słów doradcy szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mychajła Podolaka, do stycznia zabitych, rannych lub wziętych do niewoli zostało ok. 30 tys. Rosjan.

USA ostro o wagnerowcach. "Ponadnarodowa organizacja przestępcza"