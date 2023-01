Ramstein: Szef MON Niemiec zlecił kontrolę Leopardów

Niemcy nadal nie podjęli decyzji ws. przekazania czołgów Leopard do Ukrainy. - Jest wielu sojuszników, którzy podzielają nasze podejście, są powody, żeby je dać, ale też są przeciwko. Wszystko trzeba rozważyć, ta ocena jest wyraźna we wszystkich rozmowach. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy i jaka będzie decyzja - powiedział Boris Pistorius, minister obrony Niemiec.

Pytany o to, dlaczego Berlin się opiera przed przekazaniem Leopardów Ukrainie, odpowiedział: - Wcale się nie opieramy, rozważamy wszystkie za i przeciw. Musimy działać ostrożnie, bo konsekwencje mogą być różne.

Szef MON Niemiec: Zleciłem kontrolę czołgów Leopard

Polityk zaznaczył, że w pomocy Ukrainie w walce z Rosją ważne są szkolenia, długofalowość dostaw oraz naprawa sprzętu. - Siły Ukrainy muszą być gotowe, aby od razu wykorzystywać dostarczony sprzęt - dodał.

Podwyżki cen ciepła. Jest projekt ustawy wpierającej odbiorców

- Zleciłem kontrolę czołgów Leopard w Niemczech; nie oznacza to wiele. Jest to ewentualne przygotowanie do ewentualnej decyzji o przekazaniu czołgów - podsumował Pistorius.

Polityk był pytany o kwestię zezwoleń eksportowych czołgów, ale zaznaczył, że nie była dziś jeszcze omawiana. Zapytany, czy Polska może dostarczyć czołgi zgodnie z ich zamiarami, minister obrony odpowiedział: "To nie moja decyzja, aby na to pozwolić albo nie, to jest zadanie kanclerza".

Jabłoński: Jesteśmy gotowi do przekazania czołgów Leopard 2 bez zgody Niemiec

Przypomnijmy, że Polska jest gotowa przekazać Leopardy, ale Niemcy, które są producentem, nie chciały się na to zgodzić. W ostatnich dniach zarówno ze strony NATO, jak i Unii Europejskiej wywierana była presja na władze w Berlinie, by zmieniły zdanie.

Jabłoński: Jesteśmy gotowi przekazać Leopardy Ukrainie bez zgody Niemiec

- Jeśli będzie twardy opór ze strony Niemiec, myślę że jesteśmy gotowi do przekazania czołgów Leopard 2 bez ich zgody, nawet jeśli ktoś się będzie o to obrażał - mówił Jabłoński na antenie RMF FM. Apelował jednocześnie o "niewyprzedzanie faktów". - Starajmy się doprowadzić do tego, by jak najwięcej państw razem z nami skutecznie na Niemcy oddziaływało - dodał.

Ukraińskie władze informują, że najpilniejszą potrzebą armii jest teraz około 200 czołgów, 600 pojazdów opancerzonych oraz haubice.