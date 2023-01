"Die Welt" o wymówkach Scholza ws. czołgów Leopard. Eberhardt: Niemiecki opór zostanie przełamany

- Nie sądzę, by właściwą strategią było mówienie, że dostarczy się czołgi pod warunkiem, że ktoś inny, w Europie lub poza nią, również to zrobi - powiedział stwierdził rozmówca "Die Welt", którego artykuł publikuje Onet. Niemieccy dziennikarze opisują kulisy rozmów dotyczących dostaw czołgów Leopard 2 do Ukrainy.

Rzecznik rządu komentuje doniesienia nt. Leopardów

Gazeta opisuje "wymówki" Olafa Scholza w sprawie ewentualnego przekazania czołgów. Ukraińcy czują się wobec polityki kanclerza "wodzeni za nos". - Początkowo mówiono, że czołgi Leopard zostaną dostarczone, jeśli sojusznicy wyślą również podstawowe czołgi produkcji zachodniej - mówią przedstawiciele strony ukraińskiej. - Wtedy Wielka Brytania zgodziła się dostarczyć swoje czołgi Challenger i nagle jest mowa o tym, że USA muszą dostarczyć Abramsy - dodają. Według strony ukraińskiej, "to zobowiązanie", którego "nie można traktować poważnie". - Nawet jeśli USA dostarczą Abramsy, mogą pojawić się nowe wymówki - zwracają uwagę.

Wcześniej w tym tygodniu media opisały, że Scholz ma uzależniać dostawy Leopardów od ewentualnego przekazania Ukrainie czołgów Abrams przez USA. W piątek rzecznik niemieckiego rządu zaprzeczył tym informacjom. Jak powiedział Steffen Hebestreit, "w żadnym momencie nie było takiej zależności lub takiego żądania, że jedna rzecz musi się wydarzyć, by wydarzyła się druga". - Trudno sobie wyobrazić niemieckiego kanclerza dyktującego warunki lub wysuwającego żądania wobec amerykańskiego prezydenta - powiedział.

Decyzji nie ma. "Trafią na Ukrainę. Raczej szybciej niż później"

Sprawę niemieckich czołgów skomentował Adam Eberhardt z Warsaw Enterprise Institute. "Leopardy trafią na Ukrainę. Raczej szybciej niż później. Niemiecki opór zostanie przełamany, tak jak był w ostatnim roku przełamany wielokrotnie, choćby w kwestii Patriotów. To co się dziś decyduje, to stopień niesmaku przedłużającą się debatą" - napisał.

Wczesnym popołudniem minister obrony Niemiec Boris Pistorius przekazał podczas spotkania w bazie Remstein, że decyzja ws. Leopardów jeszcze nie zapadła. - Jest wielu sojuszników, którzy podzielają nasze podejście, są powody, żeby je dać, ale też są przeciwko. Wszystko trzeba rozważyć, ta ocena jest wyraźna we wszystkich rozmowach. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy i jaka będzie decyzja - powiedział.

Nowy minister obrony Niemiec: Dostawy czołgów Ukrainie nie są wykluczone