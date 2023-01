Rishi Sunak w czwartek (19 stycznia) udostępnił na Instagramie nagranie, na którym ogłosił uruchomienie rządowego funduszu wspierającego inwestycje. Do obywateli Wielkiej Brytanii przemawiał z tylnego siedzenia samochodu. Użytkownicy zwrócili uwagę, że premier nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Jak będzie wyglądała Wielka Brytania pod panowaniem Karola III?

Wielka Brytania. Opozycja o premierze: Za bardzo przyzwyczaił się do latania prywatnymi odrzutowcami

Rzecznik Downing Street w imieniu premiera przeprosił za zaistniałe wydarzenie, które nazwał "krótkotrwałą pomyłką w ocenie sytuacji". - Premier odpiął pas, żeby nakręcić krótkie nagranie, ale zgadza się, że był to błąd - zapewnił.

Do nagrania szefa rządu odniosła się od razu opozycja. "Rishi Sunak nie wie, jak obsługiwać pas w samochodzie, kartę kredytową, pociągi, gospodarkę i kraj. Lista wydłuża się każdego dnia i boleśnie się to ogląda" - ironizował rzecznik Partii Pracy, którego przytacza "The Guardian".

- Wygląda na to, że premier tak bardzo przyzwyczaił się do latania prywatnymi odrzutowcami, że zapomniał zapiąć pasy bezpieczeństwa w samochodzie - skomentowała Daisy Cooper, wiceprzewodnicząca Liberalnych Demokratów. - Fakt, że łamie podstawowe prawo, jest po prostu żenujący i szczerze mówiąc niebezpieczny - cytuje jej słowa Sky News.

Rishi Sunak: Naprawię błędy poprzedniczki, nie zadłużę przyszłych pokoleń

Premier Rishi Sunak na celowniku policji. Zapłaci mandat?

Brak zapiętych pasów nie umknął również policji z hrabstwa Lancashire (w północno-zachodniej Anglii), która wszczęła w tej sprawie dochodzenie. Jak przypomina "The Guardian", zgodnie z kampanią bezpieczeństwa na drogach prowadzoną przez rząd Sunaka, wykroczenie podlega karze grzywny w wysokości do 500 funtów (ok. 2690 zł).

Wlk. Brytania. Majątek Sunaka i jego żony

Rishi Sunak ożenił się z Akshatą Murty, projektantką i córką założycieli międzynarodowej firmy informatycznej Infosys. Kobieta posiada w niej 0,91 proc. udziałów, które są wyceniane na 690 mln dol. - pisał w 2022 roku "The Guardian". Do pary należy również londyński Catamaran Ventures UK.

"Murty i Sunak są właścicielami co najmniej czterech domów w Wielkiej Brytanii i Kalifornii, w tym domu z pięcioma sypialniami w Kensington wycenionego na prawie 7 mln funtów oraz georgiańskiej rezydencji o wartości 1,5 mln funtów położonej na 12 akrach w okręgu wyborczym Sunaka w North Yorkshire, a także mieszkania przy Old Brompton Road w zachodnim Londynie. Posiadają również penthouse na plaży w Santa Monica wyceniony na 5,5 mln funtów" - czytamy.

Brytyjski policjant "seryjnym przestępcą seksualnym". Przyznał się