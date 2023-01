USA. Chaos na lotniskach i 11 tysięcy zakłóconych lotów, bo "ktoś usunął kluczowe pliki"

Zeszłotygodniowy paraliż na lotniskach w Stanach Zjednoczonych był spowodowany omyłkowym usunięciem kluczowych plików, co doprowadziło do awarii systemu NOTAMS, bez którego samoloty nie mogą bezpiecznie latać. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) uspokaja, że do usunięcia doszło przez pomyłkę, a nie z powodu cyberataku.

