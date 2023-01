Zełenski nie jest pewien, czy Putin żyje. "Po prostu nie rozumiem, z kim mamy do czynienia"

Wołodymyr Zełenski zdalnie wziął udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Podczas panelu z jego udziałem padło pytanie o negocjacje pokojowe.

Wołodymyr Zełenski o Putinie: Nie jestem pewien, czy on żyje

- Dzisiaj nie do końca rozumiem, z kim i o czym rozmawiać. Nie jestem pewien, czy rosyjski prezydent, który czasami się pojawia w telewizji (...) nie wiem, czy to jest on. Nie wiem, czy on żyje, czy to on podejmuje decyzje albo kto te decyzje podejmuje, jaki krąg ludzi. Nie mam tych informacji - powiedział Zełenski. - Nie rozumiem, jak można obiecać europejskim przywódcom jedną rzecz, a następnego dnia rozpocząć inwazję na pełną skalę. Po prostu nie rozumiem, z kim mamy do czynienia. Więc jeśli mówimy o negocjacjach pokojowych, to ja nie do końca wiem, z kim one powinny być prowadzone. Rosja powinna najpierw znaleźć kogoś i coś zaproponować - podkreślił.

Konferencja w Ramstein

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w czwartek, że oczekuje zdecydowanych decyzji na szczycie Grupy Kontaktowej do spraw Obronności Ukrainy, który jutro odbędzie się w niemieckim Ramstein.

Zełenski w wieczornym przemówieniu powiedział, że kilka krajów ogłosiło nowe pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy, zwłaszcza dotyczące artylerii. Podziękował Estonii za kolejny, największy z tego kraju pakiet pomocy zbrojnej, w którego skład wchodzą haubice i amunicja. Ukraiński prezydent podziękował też Szwecji za pomoc wojskową - za wyrzutnie przeciwpancerne N-LAW, haubice Archer i bojowe wozy piechoty BMP.

Minuta ciszy w Davos. Zełenski: Nie martwię się o swoje bezpieczeństwo

Wołodymyr Zełenski podziękował Danii za armatohaubice Cezar oraz Litwie za nowy pakiet - działa przeciwlotnicze, amunicję i śmigłowce. - Przygotowujemy się do jutrzejszego spotkania w Ramstein. Oczekujemy zdecydowanych decyzji. Oczekujemy potężnego pakietu wsparcia wojskowego od Stanów Zjednoczonych - dodał prezydent Ukrainy.

Konferencję w największej w Europie bazie lotniczej USA zwołał sekretarz obrony tego kraju Lloyd Austin. Wśród przedstawicieli około 50 krajów obecność zapowiedział też wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony ponowi apel o przekazanie Ukrainie czołgów Leopard. Będzie też o tym rozmawiał ze swoim niemieckim odpowiednikiem.

Miedwiediew grozi NATO wojną atomową. Mówi o "partyjniakach" z Davos