Rosja. Matka poległego wagnerowca żali się: Pochowałam syna i nadal nie otrzymałam zapłaty

Portal ngs24.ru opisał historię Eleny, matki rosyjskiego żołnierza poległego na froncie. Kobieta żali się w rozmowie, że choć pochowała syna, nadal nie otrzymała zapłaty za stratę.

Rosja. Matka zmarłego wagnerowca żali się, że nie otrzymała rekompensaty za stratę syna

Elena Szewczenko przyznała, że o udziale syna w wojnie dowiedziała się zbyt późno. Mężczyzna odsiadywał czwarty wyrok za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. To właśnie w kolonii karnej został zwerbowany do Grupy Wagnera.

Siergiej Szewczenko zginął podczas walk w Bachmucie. Jak podaje portal, kobieta o śmierci syna dowiedziała się od administracji miasta. Jako że rodzina mężczyzny nie miała środków na pogrzeb, urząd zorganizował zbiórkę pieniędzy.

- Pochowałem mojego syna, ale nie otrzymałam za niego żadnej zapłaty, nadal nie ma nic, ani grosza! Nie będę o tym milczeć! Powiadomiłam już o tym wojskowe biuro meldunkowe, zgłosiłam się do naszej lokalnej gazety "Radzieckie Priangarye" - powiedziała kobieta.



Za "trumienne" po śmierci syna kupili samochód. "Nieoczekiwane korzyści"

Grupa Wagnera rekrutuje więźniów

We wrześniu ubiegłego roku pisaliśmy, że Grupa Wagnera rekrutuje do swoich oddziałów więźniów. Do wyjazdu na front zachęcał sam szef "wagnerowców" Jewgienij Prigożyn, obiecując, że jeśli więzień będzie służyć przez pół roku, może otrzymać ułaskawienie. Rezygnacja z walk miałaby jednak oznaczać dezercję, za którą przewidziano rozstrzelanie.

Płatności dla bliskich poległych na froncie miały natomiast zostać uwzględnione w dekrecie podpisanym przez Władimira Putina jeszcze na początku inwazji. W połowie ubiegłego roku donosiliśmy natomiast, że lokalne władze skarżą się, że brakuje im pieniędzy na organizację pogrzebów poległych żołnierzy.

