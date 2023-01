Sajjad Heydari zabił swoją 17-letnią żonę Monę w lutym 2022 roku. Mężczyzna obciął jej głowę i paradował z nią w mieście Ahvaz (południowo-zachodni Iran). Zostało to uznane za "morderstwo honorowe", czyli popełnione przez członka rodziny, by "zmyć hańbę". Tamtejszy wymiar sprawiedliwości poinformował jednak, że mężczyzna został skazany na osiem lat więzienia - przekazuje BBC.



Iran. 17-letnia Mona została zabita przez swojego męża. Sajjad Heydari obciął jej głowę

Zdjęcia Sajjada Heydari spacerującego z odciętą głową Mony wywołały w zeszłym roku oburzenie na całym świecie. 18 stycznia 2023 roku rzecznik irańskiego wymiaru sprawiedliwości Massoud Setayeshi powiedział dziennikarzom, że Sajjad Heydari został skazany na siedem i pół roku więzienia za morderstwo oraz na osiem miesięcy za napaść. Wyrok został złagodzony, ponieważ rodzice zamordowanej 17-latki go "ułaskawili" i nie szukają zemsty - informuje BBC.

Jak przekazuje rzecznik, wyrok jest zgodny z irańskim prawem, które przewiduje, że umyślne zabójstwo podlega karze śmierci, jednak wyrok może zostać złagodzony, gdy rodzina ofiary wybaczy zabójcy. W internecie pojawiło się zdjęcie zabójcy, który w jednej ręce niesie głowę żony, a w drugiej nóż.

Iran. 17-latka od wielu lat skarżyła się na przemoc domową

17-letnia Mona była kuzynką Sajjada Heydari. W wieku 12 lat wyszła za niego za mąż, a dwa lata później urodziła mu syna. Kobieta sygnalizowała swojej rodzinie, że jej mąż stosuje wobec niej przemoc, jednak nie uzyskała żadnego wsparcia. Chciała wziąć rozwód, jednak Heydari jej na to nie pozwolił. Trzy miesiące przed śmiercią postanowiła wyjechać do Turcji. Kilka dni przed morderstwem wróciła do Iranu na prośbę rodziny, która zapewniała ją, że nic jej nie grozi. W morderstwie kobiety pomagał jej szwagier, który został skazany na prawie cztery lata więzienia - podaje BBC.

Przypomnijmy, że Irańczycy, którzy brali udział w protestach w Iranie, po śmierci Mahsy Amini byli skazywani na kary śmierci. Natomiast Sajjad Heydari po popełnieniu morderstwa został skazany jedynie na osiem lat pozbawienia wolności.

