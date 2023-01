Państwa NATO deklarują przekazanie pakietu pomocy wojskowej Ukrainie. Wśród nich jest Polska

Zobacz wideo Ukraina się nie poddaje i wysyła kolejne rakiety w kierunku Rosjan

Jak podaje Reuters, nowy pakiet ma obejmować pociski przeciwlotnicze Stinger, działa przeciwlotnicze S-60, karabiny maszynowe, 70 tys. sztuk amunicji i szkolenia.

- Ukraińcy potrzebują czołgów do walki z Rosjanami - powiedział szef Komitetu Wojskowego NATO admirał Rob Bauer na zakończenie dwudniowego spotkania szefów sztabów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli.

- W tej wojnie, która obecnie się toczy, każdy rodzaj sprzętu wojskowego jest ważny. Rosjanie wykorzystują w walce czołgi, więc Ukraińcy też ich potrzebują. To jest ważne, jeśli chodzi o dostosowanie uzbrojenia do tego, które ma wróg, a także o cel, jakim jest odzyskanie terenów okupowanych przez Rosjan. Czołg jest ważną częścią systemu uzbrojenia, by Ukraińcy mogli walczyć z Rosjanami i wypędzić ich ze swojego terytorium - podkreślił admirał Rob Bauer.

W bazie wojskowej Tapa w Estonii przedstawiciele resortów obrony niektórych europejskich krajów wzięli udział w naradzie poświęconej bieżącej sytuacji w regionie oraz dalszej pomocy dla walczącej z Rosją Ukrainy. Szef polskiego MON uczestniczył w niej zdalnie.

Jak mówił Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej po spotkaniu, polskie stanowisko jest jasne i konsekwetne - należy wspierać Ukrainę. - Powiedziałem na tym forum o gotowości Polski do przekazania kompanii czołgów Leopard 2 Ukrainie, ale w szerszej koalicji - poinformował. Zdaniem wicepremiera nikt nie powinien mieć złudzeń, że kompania czołgów zapewni wygraną w wojnie. - Ukraina powinna być wsparta przez wysłanie czołgów w sile brygady, a może i większej - podkreślił Mariusz Błaszczak.

Szef MON dodał, że powtórzy to stanowisko w piątek podczas zaplanowanego w niemieckiej bazie Ramstein spotkania Grupy Kontaktowej do spraw Obronności Ukrainy. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele kilkudziesięciu państw.

W czwartek politycy omówili m.in. przekazywanie ciężkiego sprzętu dla naszego wschodniego sąsiada, w tym - o co zabiega Polska - nowoczesnych czołgów Leopard. Nasz kraj jest gotowy do przekazania Ukrainie kompanii tych czołgów. Mówił o tym w ubiegłą środę we Lwowie prezydent Andrzej Duda.

Zgodę na przekazanie Leopardów służących teraz w naszej armii musi wydać producent pojazdów, czyli strona niemiecka. Kanclerz Niemiec na razie nie zgadza się na taki ruch. Z kolei wicekanclerz i minister gospodarki Robert Habeck z partii Zielonych uważa, że jeśli inne kraje chcą pomóc, to nie należy im przeszkadzać i wstrzymywać ich pomocy.

