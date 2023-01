Wzmożona aktywność rosyjskich i białoruskich wojsk wzbudziła obawy Ukrainy o to, że Rosjanie mogą przeprowadzić atak z terytorium Białorusi - informuje telewizja Al Jazeera. Jednak Paweł Murawiejko, pierwszy zastępca sekretarza stanu Rady Bezpieczeństwa Białorusi, przekazał w niedzielę za pośrednictwem Telegramu, że "ćwiczenia mają charakter czysto obronny".



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Cichanouska: Nie może być wolnej Białorusi bez wolnej Ukrainy

Wojna w Ukrainie. Rosja może przeprowadzić atak na Ukrainę z Białorusi. Niczego nie można wykluczyć

Gen. rez. Janusz Bronowicz, były inspektor wojsk lądowych skomentował w programie "Newsroom WP" prowadzone przez Rosję i Białoruś ćwiczenia. Zauważył również, że ewentualnego ataku prowadzonego z terytorium Białorusi nie można wykluczyć. - Moim zdaniem głównym celem tych ćwiczeń może być przede wszystkim demonstracja siły i psychologiczne oddziaływanie na społeczeństwo ukraińskie oraz pozbawianie go determinacji do walki - powiedział Bronowicz. Podkreślił jednocześnie, że niczego nie można definitywnie wykluczyć.

Łukaszenka boi się zdrady? "Utworzył nową jednostkę bezpieczeństwa"

Wojna w Ukrainie. Na terytorium Białorusi trwają rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe

Według Białorusi prowadzone ćwiczenia mają charakter jedynie obronny. Paweł Murawiejko, pierwszy zastępca sekretarza stanu Rady Bezpieczeństwa Białorusi przekazał na Telegramie, że "będzie to zestaw działań przygotowujących białoruskie i rosyjskie lotnictwo do wykonywania odpowiednich misji bojowych. Prowadzone działania potrwają do 1 lutego i obejmą szkolenia w zakresie "rozpoznania powietrznego, odbijania nalotów, osłony powietrznej ważnych obiektów i łączności" - dodał Murawiejko. Według Białorusi sytuacja na granicy z Ukrainą jest "niezbyt spokojna, a Ukraina prowokuje Białoruś". Paweł Murawiejko przekazał także, że Białoruś posiada "niezbędny zestaw sił i środków, które będą reagować na wszelkie przejawy agresji lub zagrożenia terrorystycznego".

Rosja i Białoruś rozpoczęły wspólne ćwiczenia jednostek lotniczych