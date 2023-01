Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego ujawniła 142 prezenty. Większość wpisała po terminie

Lista prezentów, które Roberta Matsola wpisała do publicznego wykazu, obejmuje m.in. złoty medal od marokańskiego polityka Naama Mayary, szalik od francuskiej premierki Élisabeth Borne czy bezprzewodowe słuchawki z Bundestagu. Z wykazu dowiadujemy się także, że Matsola otrzymała upominek od grupy polskich senatorów - album wydany z okazji 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Wśród prezentów są także szampany, wina, słodycze czy suszona kiełbasa. Wartość większości z nich nie przekracza 150 euro. Prezenty można przejrzeć w wykazie na stronie Parlamentu Europejskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Kierowca potrącił pieszego, nie ustępując mu pierwszeństwa na pasach

Parlament Europejski. Metsola ujawniła prezenty od dygnitarzy

Łącznie do rejestru Metsola wpisała w ubiegłym tygodniu 142 pozycje. Jak zauważa Politico, oznacza to, że w 125 przypadkach szefowa PE nie dotrzymała obowiązującego europosłów terminu zgłaszania prezentów.

Przedstawiciele Metsoli przekonują w Politico, że działanie przewodniczącej zerwało z wieloletnim brakiem transparentności w tej materii. Serwis podaje, że żaden z poprzednich szefów PE nie ujawnił takiej liczby prezentów wręczonych przez zagranicznych dygnitarzy. Rzecznik Metsoli przekonuje, że "zwyczajowo" termin dotyczący informowania o prezentach w wykazie, który obowiązuje europosłów, nie ma zastosowania w przypadku szefowej PE. Ta zasada jednak nie jest uregulowana prawnie. - To pokazuje, że system jest zepsuty - powiedział dziennikarzom Michiel van Hulten, dyrektor biura Międzynarodowej Transparencji UE i były europoseł. - Nie można prowadzić systemu etyki w oparciu o niepisane zasady. To dobrze, że zrobiła to teraz, ale nie ma nagród za przestrzeganie reguł - skomentował.

Rzecznik Metsoli podkreślił, że przewodnicząca chce "być jak najbardziej otwarta i dawać przykłady innym europosłom".

Sondaż: KO i PiS z niemal równym poparciem. PSL i Lewica pod progiem

Politico wyjaśnia, że zgodnie z przepisami obowiązującymi członków PE, prezenty powinny być ujawniane najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym deputowany otrzymał prezent. Dziennikarze zwracają uwagę, że przepisy obowiązują wszystkich europosłów oraz przewodniczącego. Problem w tym, że prezenty powinny być zgłaszane właśnie przewodniczącemu lub jego służbom.

Służby prasowe PE przekazały natomiast, że poprzedni przewodniczący praktykowali zgłaszanie prezentów za jednym razem pod koniec kadencji. Odbywało się to z pominięciem publicznego wykazu - informacja trafiała bezpośrednio do służb cywilnych PE. Metsola w wykazie zawarła wszystkie podarunki, które otrzymała od momentu objęcia funkcji 18 stycznia 2022 roku. Jedynym prezentem Metsoli, którego wartość przekracza 150 euro, jest podarunek od ministra spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Nowe ustalenia ws. wybuchu w Siecieborzycach. Są zarzuty