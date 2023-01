Władimir Putin mówił o pociskach. Nagle się zaciął. "I przykładowo, przykładowo..."

Władimir Putin miał wygłosić w środę (18 stycznia) - w 80. rocznicę przełamania przez radzieckie wojska hitlerowskiego oblężenia Leningradu - ważne przemówienie. Jednak o żadnej przełomowej decyzji nie poinformował. Analitycy podejrzewali, że dyktator może ogłosić drugą falę mobilizacji. Zamiast tego, "znowu opowiedział o swoich mokrych snach, które są dalekie od rzeczywistości" - komentuje portal NEXTA.

Władimir Putin: I przykładowo, przykładowo...

Władimir Putin rocznicę przełamania przez sowieckie wojska niemieckiego oblężenia Leningradu świętował m.in. w zakładach Obuchow, w którym produkowane są pociski przeciwlotnicze. Firma wchodzi w skład koncernu zbrojeniowego Ałmaz-Antej (100 proc. akcji należy do organów rządowych Federacji Rosyjskiej).

Podczas wizyty prezydent wygłosił przemówienie zaadresowane do pracowników przedsiębiorstwa. - Praca kompleksu wojskowo-przemysłowego i całej gospodarki, a także sfera społeczna, w tym związana ze wspieraniem rodzin, które wymagają szczególnej uwagi ze strony państwa, służba zdrowia - to wszystko tworzy podstawę naszego efektywnego rozwoju i zwycięstwa. Nie mam co do tego wątpliwości - mówił Putin.

- Przykładowo rozmawialiśmy z waszymi kolegami, kierownikami i przykładowo, przykładowo... - przerwał na kilka długich sekund, sprawiając wrażenie osoby, która nie wie, co chce przekazać lub zgubiła wątek i zapomniała, o czym mówić. Po chwili zaczął mówić o produkcji pocisków.

- ...produkujemy ponad trzy razy więcej pocisków przeciwlotniczych niż w Stanach Zjednoczonych. Ogólnie rzecz biorąc, nasz przemysł obronny produkuje rocznie mniej więcej tyle pocisków przeciwlotniczych, ile produkują wszystkie przedsiębiorstwa wojskowo-przemysłowe świata. Nasza produkcja jest porównywalna z produkcją światową. Mamy więc na czym polegać. A wszystko to nie może nie wzbudzać zaufania, że zwycięstwo będzie nasze - kontynuował Władimir Putin.

Rosyjska propaganda przybiera na sile. Powstała przerobiona mapa Polski

ISW o przemówieniu Putina. Dyktator jest niepewny

Jak ocenił w najnowszej analizie Instytutu Badań Studiów nad Wojną (ISW), przemówienie Władimira Putina zasygnalizowało, że jest on niepewny swoich zdolności do znaczącego kształtowania rosyjskiej przestrzeni informacyjnej.

Ponadto, jak podkreślają analitycy, Kreml nasila narrację, w której "specjalna operacja wojskowa" [tak propagandyści nazywają inwazję na Ukrainę - red.] jest porównywana do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej [tak z kolei Rosjanie określają część II wojny światowej, w której ZSRR walczył z hitlerowskimi Niemcami w latach 1941-1945 - red.]. Wszystko po to, aby zwiększyć poparcie dla długotrwałego konfliktu zbrojnego i mobilizacji - wyjaśnia amerykański think tank.

"Porównanie Zachodu do nazistowskich Niemiec, a poparcia dla Ukrainy z próbą eksterminacji Rosjan są niedorzeczne i niemal na pewno kierowane do wewnętrznych odbiorców w Rosji. Ukraina nigdy nie groziła inwazją ani zajęciem terytorium poza swoimi uznanymi międzynarodowo granicami z 1991 roku. Ani NATO jako sojusz, ani żaden kraj członkowski nie groziły nigdy atakiem na Rosję, nie mówiąc już o chęci zniszczenia Rosjan jako narodu" - czytamy w analizie.

Putin: Wszystko, co teraz robimy polega na próbie zakończenia tej wojny