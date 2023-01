Premierka Nowej Zelandii poda się do dymisji. "Nie mam już paliwa, by wykonywać tę pracę"

To już nowy premier lub premierka tego kraju będzie przygotowywać rządzącą partię do wyborów parlamentarnych, które zaplanowano na 14 października. Do tego czasu Jacinda Ardern pozostanie posłanką. Jej rezygnacja wejdzie w życie nie później niż 7 lutego.

Nowa Zelandia. Jacinda Ardern nie będzie już premierką. "Nie mam wystarczająco paliwa"

- Nie odchodzę dlatego, że uważam, iż nie możemy wygrać następnych wyborów, ale dlatego, że uważam, że możemy i je wygramy - stwierdziła.

- Rządzenie krajem to jeden z najbardziej uprzywilejowanych zawodów, jakie można uprawiać, ale jest też niezwykle wymagający. Nie można i nie powinno się wykonywać swojej pracy, jeśli nie mamy pełnego baku i jeszcze trochę zapasu na wypadek nieplanowanych wyzwań - tłumaczyła premierka i dodawała:

Nie mam już wystarczająco paliwa w baku, żeby uczciwie wykonywać swoją pracę.

Ardern wyjaśniła, że nie ma na razie sprecyzowanych planów na życie po polityce, ale cieszy się na spędzanie czasu ze swoją rodziną. - Neve, mama nie może się doczekać, żeby towarzyszyć ci, kiedy zaczniesz w tym roku szkołę. Clark, weźmy w końcu ślub - mówiła.

Spadek poparcia

Jacinda Ardern została premierką w rządzie koalicyjnym w 2017 roku, a jej lewicowa Partia Pracy wygrała wybory w 2020 roku z najwyższym wynikiem od połowy lat 90. ubiegłego wieku i zmiany systemu wyborczego. Media przypominają, że po wybuchu pandemii COVID-19 w Nowej Zelandii wprowadzono jedne z najsurowszych restrykcji na świecie.

Pod koniec ubiegłego roku sondaże pokazały spadek poparcia dla Ardern i Partii Pracy. Agencja Reutera zwraca uwagę, że jest to spowodowane m.in. wysoką inflacją i wzrostem przestępczości. Ponadto kraj jest podzielony w takich kwestiach jak remont infrastruktury wodnej oraz wprowadzenie programu emisji w rolnictwie.

