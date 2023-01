Politico: W USA szykują pokaźne wsparcie dla Ukrainy. Mowa m.in. o amunicji GLSDB

Następna transza pomocy dla Ukrainy ma obejmować dodatkową artylerię, amunicję i opancerzenie, w tym prawdopodobnie opancerzone wozy bojowe Stryker - informuje Politico, powołując się na źródła w Białym Domu.

REKLAMA

Amerykanie mają przekazać Ukrainie w najnowszym pakiecie amunicję GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Jak tłumaczy Politico są to bomby "lotnicze, które nie są jednak przenoszone przez samolot, ale wynoszone przez silnik rakietowy od pocisku 'ziemia-ziemia'". Ich zasięg ma wynosić od ok 110 do nawet 150 kilometrów. Jak czytamy w serwisie defence24.pl, "amunicja ta jest proponowana m.in. dla amerykańskich wyrzutni lądowych 'ziemia-ziemia' MLRS i HIMARS i polskich typu Homar".

Z informacji, do których dotarł portal, wynika, że w najnowszym pakiecie nie należy się spodziewać przekazania siłom ukraińskim czołgów M1 Abrams.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Gen. Koziej: Na Ukrainie są dwie wojny, zimna między Rosją a Zachodem i gorąca między Ukrainą a Rosją

Politico podkreśla, że nad dokumentem wciąż trwają prace, a Biały Dom nie podpisał jeszcze pakietu wsparcia. Urzędnicy spodziewają się jednak ogłoszenia kolejnego etapu pomocy w czasie spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech w najbliższy piątek. USA reprezentował będzie sekretarz obrony Lloyd Austin.

Biały Dom: Podzielamy zaniepokojenie Polski aktywnością wojskową Rosji na Białorusi

Biały Dom podziela zaniepokojenie Polski zwiększeniem współpracy wojskowej pomiędzy Białorusią a Rosją. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, John Kirby z Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział jednak, że USA nie widzą oznak, by Białoruś planowała bezpośredni udział w inwazji Kremla na terytorium Ukrainy.

Głębokie zaniepokojenie zwiększającą się współpracą wojskową Rosji i Białorusi wyraził w piątek podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Wojciech Gerwel. Wskazał między innymi na trwające rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe.

Media: Służby badają wątek hiszpańskich nurków. Byli powiązani z przemytem?

John Kirby zaznaczył, że strona amerykańska podziela zaniepokojenie polskich partnerów w sprawie bliskich relacji wojskowych pomiędzy Białorusią a Rosją. - Białoruś udzieliła Rosji namacalnego, geograficznego wsparcia, ponieważ Rosja atakuje Ukrainę z terytorium Białorusi - powiedział.

Przedstawiciel Białego Domu dodał, że trudno ocenić, jakie strategiczne cele przyświecają Rosji, czy jest to tylko pokaz siły, czy przygotowanie do jakiejś operacji na terytorium Ukrainy. - Wciąż nie dostrzegamy jednak żadnych oznak, że Białoruś przygotowuje się do fizycznego wejścia na terytorium Ukrainy, aby pomóc rosyjskim wojskom - powiedział Kirby i podkreślił, że USA monitorują sytuację na Białorusi.