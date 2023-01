Minister Spraw Zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu 17 stycznia skomentował zajście do którego doszło w Sztokholmie 11 stycznia. Wtedy też podczas manifestacji Partii Pracujących Kurdystanu zawieszono na latarni ulicznej kukłę przypominającą prezydenta Turcji. - To był rasistowski incydent, mowa nienawiści - skomentował Mevlut Cavusoglu, cytowany przez amerykańską agencję prasową Associated Press.

REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Czy polskiej policji potrzebne jest oprogramowanie inwigilujące? Pytamy byłego zastępcę KGP

Szwecja. Incydent podczas manifestacji Partii Pracujących Kurdystanu. Powieszono kukłę przedstawiającą Erdogana

17 stycznia Turcja wyraźnie potępiła to, co stało się w Sztokholmie. Potępiono również decyzję szwedzkiego prokuratora Lucasa Erikssona, który zdecydował, aby nie wszczynać śledztwa w tej sprawie. Według niego nie popełniono czynu niezgodnego z tamtejszym prawem. W reakcji na incydent przewodniczący tureckiego parlamentu Mustafa Sentop odwołał zaplanowaną na 17 stycznia wizytę przewodniczącego szwedzkiego parlamentu Andreasa Norléna w Turcji.

Mevlut Cavusoglu skrytykował to, co stało się w Sztokholmie oraz bierność szwedzkich władz. - Decyzja szwedzkiej prokuratury o zaniechaniu śledztwa jest skrajnie absurdalna. To był rasistowski incydent, przestępstwo z nienawiści. Dlatego decyzja o odmowie dochodzenia jest również sprzeczna z prawem powszechnym i jest przestępstwem w świetle prawa międzynarodowego. Jeśli Szwecja myśli, że wciąga nas w te gry słowne, chciałbym powiedzieć, że oszukują samych siebie - powiedział Mevlut Cavusoglu, cytowany przez Associated Press. Przypomnijmy, że Turcja, jako członek NATO nie zatwierdza wniosku Szwecji o przystąpienie do NATO. Uważa, że szwedzki rząd powinien najpierw zająć się grupami, które Ankara uważa za niebezpieczne.

Szwedzki premier Ulf Kristersson nazwał przeprowadzony protest aktem "sabotażu" przeciwko staraniom Szwecji o przystąpienie do NATO - informuje AP. Jednocześnie potępił to, co się stało. Natomiast szwedzki minister spraw zagranicznych Tobias Billström przekazał, że jego rząd dystansuje się od "gróźb i nienawiści wobec przedstawicieli politycznych" - cytuje słowa Billströma "The Guardian". Powiedział jednak, że "przedstawianie powszechnie wybranego prezydenta jako egzekucji przed ratuszem jest odrażające".

Erdogan straszy USA i zapowiada: Chcemy współpracować z Rosją i Syrią

Szwecja. Protesty Partii Pracujących Kurdystanu w Sztokholmie

Zdjęcia oraz filmy przedstawiające kukłę wiszącą do góry nogami, przypominającą Erdogana pojawiły się w mediach społecznościowych 11 stycznia, po manifestacji Partii Pracujących Kurdystanu. To ona udostępniła nagranie na Twitterze. "Historia pokazuje, jak często kończą dyktatorzy, Erdogan. A teraz skorzystaj z okazji i wyjdź, żeby nie skończyć do góry nogami na placu Taksim!" - napisano we wpisie. To działanie miało nawiązywać do śmierci Benito Mussoliniego, który został powieszony do góry nogami po egzekucji przeprowadzonej w ostatnich dniach drugiej wojny światowej - informuje "The Guardian".

Prokuratura w Ankarze wszczęła śledztwo w sprawie incydentu po złożeniu skargi przez prawników Erdogana i wysłała formalny wniosek do szwedzkich władz o udzielenie informacji w tej sprawie.

Partia Pracujących Kurdystanu jest traktowana jako organizacja terrorystyczna w USA, Kanadzie, Australii czy EU. Szwecja również nadała jej taki status w 1984 roku. Jednak według Turcji Szwecja wspiera jej członków i daje jej ochronę. Jednakże Szwecja temu zaprzecza i utrzymuje, że popiera jedynie Kurdów, którzy nie współpracują z organizacją - podaje forsal.pl.

Małżeństwo dziecka i śledztwo. Skandal u sojuszników Erdogana