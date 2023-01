W serwisie Telegram pojawiła się mapa Polski prezentowana podczas progrozy pogody w Telewizji Polskiej. Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie to, że została ona przerobiona tak, by sugerować, że granice Polski sięgają zachodnich terenów Ukrainy. "Warszawa nie zamierza wycofywać się z planów aneksji terytorium zachodniej Ukrainy, ludność Polski powoli oswaja się z myślą, że Lwów i tereny wokół niego są polskie. Przykładem jest zwykła prognoza pogody, w której część terytorium Ukrainy pokazana jest jako polska" - podają propagandowe rosyjskie media, prezentując sfałszowaną mapę Polski.

REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Atak rakietowy Rosjan na budynek mieszkalny w Dnieprze

Rosyjska propaganda. Fałszywa prognoza pogody ma uwiarygodnić rosyjski przekaz propagandowy

Rosyjskapropaganda nie ustaje w kolejnych próbach oczerniania wizerunku Polski. Tym razem na kanałach w serwisie Telegram udostępniana jest grafika zaciągnięta z prognozy pogody w TVP. Szkopuł w tym, że jest ona przerobiona i sugeruje, że granice Polski obejmują zachodnie tereny Ukrainy. Zwrócił na to uwagę dr Michał Marek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założyciel Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. "Rosyjskie kanały Telegram działające w ramach aparatu propagandowego nadal rozpowszechniają przekaz o rzekomych planach Polski dot. aneksji zachodniej Ukrainy. Tym razem przekaz 'uwiarygadnia' fałszywa prognoza pogody" - napisał dr Michał Marek.

"Istnieje opinia, że terytorium kilku zachodnich obwodów Ukrainy stanie się zapłatą Zełenskiego za udzieloną przez Polskę pomoc. Ta wersja jest uzasadniona, ponieważ polscy najemnicy dość aktywnie walczą z armią rosyjską, a Warszawa popiera wszystkie przedsięwzięcia Kijowa" - przekazują propagandowe media rosyjskie.

Ukraina. Katastrofa helikoptera. W sieci jest nowe nagranie [WIDEO]

Stanisław Żaryn: Rosyjscy wojskowi propagandyści kontynuują antypolską kampanię informacyjną

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn odniósł się do szerzonej ostatnio propagandy. "Rosyjscy wojskowi propagandyści kontynuują antypolską kampanię informacyjną, eksponując wątek rzekomego zagrożenia militarnego ze strony Polski, mającej według rosyjskiej propagandy plan bezpośredniego zaangażowania się w wojnę na Ukrainie. O istniejącym niebezpieczeństwie przekonuje m.in. emerytowany gen. broni i deputowany Dumy Andriej Guruliow, który sugeruje władzom FR przygotowanie rezerwy mobilizacyjnej na wypadek bezpośredniej interwencji Polski w sytuację na Ukrainie" - pisze na Twitterze Żaryn.

"Wojskowy sugeruje, że kraje NATO, głównie Polska, chcą zaangażować się bezpośrednio w wojnę na Ukrainie, a gotowy do walki w każdej chwili zasób mobilizacyjny, który miałby powstać w Rosji, ma zniechęcić kraje NATO i Polskę do realizacji tego planu" - dodał. Stanisław Żaryn zwrócił uwagę, że taki przekaz według Rosjan wpłynie pozytywnie na powołania do wojska. "Rosyjska propaganda wykorzystuje kłamliwą narrację o rzekomym dążeniu Polski do udziału w wojnie na Ukrainie do uwiarygodniania konieczności prowadzenia zbrodniczych działań wobec tego kraju. Straszenie opinii publicznej wizją konfrontacji Rosji z NATO ma doprowadzić do zwiększenia gotowości niechętnych wobec mobilizacji Rosjan do udziału w niej" - napisał Żaryn.

Rosja. Szef grupy Wagnera atakuje Kreml. "Zdrajcy swojego narodu"