Rosja. "Kucharz Putina" atakuje Kreml. "Zdrajcy swojego narodu". Powód? Nie wojna w Ukrainie

Jewgienij Prigożyn zarzucił Kremlowi błąd, który jego zdaniem jest niewybaczalny, czyli fakt, że YouTube nadal jest niezablokowany w Rosji. Jako główny powód szef Grupy Wagnera wskazał to, że na Kremlu jest "ogromna grupa ludzi, którzy myślą tylko o jednym: żeby Rosja jak najszybciej przegrała wojnę".

Fot.: Government of the Russian Federation/Wikicommons, CC BY 3.0