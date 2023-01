Ukraińskie wojsko stale wykorzystuje w trwającej wojnie z Rosją sprzęt, który otrzymała od swoich sojuszników. W sieci pojawiają się nagrania, które przedstawiają broń, wykorzystywaną przez ukraińską armię. Wśród licznego sprzętu wojskowego, znajduje się również broń wysłana z Polski.



Wojna w Ukrainie. W Bachmucie ukraińskie wojsko wykorzystuje polskie armatohaubice AHS Krab

17 stycznia na kanale "Ukrainian Front" na Twitterze opublikowano nagranie przedstawiające polską armatohaubice AHS Krab, zmierzającą do walki w Bachmucie (obwód doniecki, wschodnia część Ukrainy). Krab został wykorzystany m.in. do osłaniania ukraińskiej artylerii, gdy ta korzystała z wyrzutni rakietowych BM-21 Grad, aby atakować cele wroga. Kraby słyną ze świetnej mobilności, sprawdziły się już w kontrofensywach prowadzonych przez Ukraińców pod Chersoniem czy Bachmutem.

Armatohaubica Krab strzela na odległość około 40 km. Jest wyposażona w opracowane w Polsce specjalne systemy elektroniczne, które odpowiadają za sterowanie wieżą oraz prowadzenie obliczeń, które pomagają trafić w cele. Jest to najpotężniejsza armatohaubica w polskim wojsku, przez ekspertów uważana za jedną z najlepszych na świecie. Dzięki niej żołnierze mogą szybko i celnie strzelać, nawet na większe odległości. - Pamiętajmy, że nasze armatohaubice Kraby dzisiaj pomagają Ukrainie odpierać rosyjskie ataki i są przez Ukraińców bardzo chwalone. Wielokrotnie z ust i Pana Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jego doradców, także ukraińskich wojskowych, słyszałem superlatywy na temat tego naszego sprzętu - powiedział prezydent Andrzej Duda 17 stycznia podczas konferencji w Davos (Światowym Forum Ekonomicznym).

Wojna w Ukrainie. Jaką broń Polska przekazała Ukrainie?

Od początku wojny Polska wysłała do Ukrainy sprzęt o wartości około 1,6 mld dolarów. - Wysłaliśmy między innymi ponad 240 czołgów, 100 pojazdów opancerzonych, systemy rakietowe, ogromne ilości amunicji, karabiny, bardzo wiele różnorakiej broni plus wyposażenie osobiste: kamizelki kuloodporne, hełmy kevlarowe dla żołnierzy ukraińskich - przekazał w czerwcu 2022 roku Andrzej Duda, cytowany przez portal forsal.pl. Do Ukrainy trafiły m.in. Granatniki RPG-76 Komar, czołgi T-72 czy właśnie armatohaubice Krab.

