Informację o powierzeniu obowiązków ministra spraw wewnętrznych szefowi Policji Narodowej Ihorowi Kłymence przekazano 18 stycznia. Poinformował o tym premier Ukrainy Denys Szmyhal. Kim jest i czym do tej pory zajmował się Ihor Kłymenko?



Ukraina. Ihor Kłymenka nowym ministrem spraw wewnętrznych w Ukrainie

Dotychczasowy szef resortu Denys Monastyrski zginął 18 stycznia nad ranem w katastrofie śmigłowca w Browarach pod Kijowem. Jego obowiązki przejmie teraz Ihor Kłymenko, który od 2019 roku pełnił funkcję Komendanta Głównego Narodowej Policji Ukrainy. Kłymenko jest absolwentem Akademii Wojskowej w Charkowie (1989-1994), a także Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa. Pracował jako naczelnik wydziału w Centrum Psychologii Praktycznej ukraińskiego MSW w obwodzie charkowskim w latach 1998 - 2004. Był również kierownikiem Wydziału Wsparcia Kadr w Centrum Psychologii Praktycznej MSW Ukrainy. W 2011 roku został zastępcą, a później naczelnikiem Wydziału Kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. W grudniu 2011 roku został powołany na kierownika Departamentu Szkolenia Zawodowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Był nim do marca 2014 roku. W tym samym roku został zastępcą kierownika Wydziału Wsparcia Kadr ukraińskiej policji. Od 2015 do 2017 roku kierował Wydziałem Wsparcia Kadr Narodowej Policji Ukrainy. Następnie w październiku 2017 został kierownikiem Działu Kadr. W 2018 roku mianowano go zastępcą Komendanta Głównego Narodowej Policji Ukrainy. Od 25 września 2019 pełnił natomiast funkcję komendanta głównego.

Szef MSW Ukrainy zginął w katastrofie śmigłowca. Rząd wyznaczył następcę

Ukraina. Katastrofa lotnicza w Browarach

18 stycznia Ministerstwo spraw wewnętrznych Ukrainy opublikowało rozszerzoną listę ofiar katastrofy lotniczej w Browarach i złożyło kondolencje rodzinom ofiar. Według najnowszych informacji oprócz szefa MSW Denysa Monastyrskiego, a także jego zastępcy Jewhenija Jenina i sekretarza stanu Jurija Lubkowycza w wyniku tragicznego wypadku zginęli: asystentka szefa MSW Tetiana Szutiak, szef ochrony Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Policji Narodowej podpułkownik Mychajło Pawłuszko, główny inspektor Departamentu Łączności MSW Mykoła Anacki. Zginęła także cała załoga śmigłowca: dowódca samolotu, instruktor dywizjonu śmigłowców specjalnego przeznaczenia Ołeksandr Wasyłenko, pilot eskadry śmigłowców specjalnego przeznaczenia Kostantyn Kowałenko, a także mechanik pokładowy eskadry śmigłowców specjalnego przeznaczenia chorąży Iwan Kasjanow - podaje Informacyjna Agencja Radiowa.

"Sztab MSW Ukrainy odczuwa nieopisany ból po stracie ludzi, prawdziwych przywódców, którzy codziennie i całą dobę pracowali na rzecz bezpieczeństwa każdego obywatela Ukrainy. Składamy kondolencje wszystkim bliskim i przyjaciołom ofiar" - podano w komunikacie ukraińskiego ministerstwa. Najnowsze oświadczenie MSW Ukrainy ilustrują czarno-białe zdjęcia ofiar.

Do wypadku doszło nad ranem 18 stycznia. Maszyna rozbiła się w pobliżu przedszkola i domu mieszkalnego. Na początku władze w Kijowie podawały, że w katastrofie zginęło łącznie 18 osób. Następnie uściślono, że śmierć poniosło 16 osób.

Zełenski po katastrofie śmigłowca pod Kijowem: Ból jest nie do opisania