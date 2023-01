Moskwa jest pod nadzorem wojska obrony przeciwrakietowej. W sylwestrową noc miało być tam około 2 tys. żołnierzy. Do 7 stycznia, czyli do świąt Bożego Narodzenia obrządku wschodniego, dowództwo planowało wezwać ich aż ok. 20 tys. Teraz, m.in. na terenie należącym do Akademii Rolniczej im. Timiriaziewa i w pobliżu parku Sokolniki, w tym niedaleko budynków mieszkalnych, zostały rozmieszczone systemy obrony przeciwlotniczej S-400 - informowało 14 stycznia Radio Swoboda. Według przypuszczeń niektórych analityków, systemy mogą zabezpieczać lotnisko wojskowe w Szczołkowie (ok. 35 kilometrów na północny wschód od Moskwy).



Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Mobilizacja Ukraińców w poszukiwaniu poszkodowanych, w ataku na blok mieszkalny w Dnieprze

Wojna w Ukrainie. Skrzypczak: Rosjanie szykują się na obronę Moskwy

Gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych w Polsce, w rozmowie z dziennikarzami Wirtualnej Polski stwierdził, że Rosjanie szykują się na ukraińskie ataki rakietowe.

- W wymiarze propagandowym, odbiór będzie taki, że wojna może dotrzeć bezpośrednio do mieszkańców Moskwy, do ich domów. W związku z tym Putin chce pokazać, że stolica Rosji przygotowuje się do obrony przed "agresywnym" działaniem Ukrainy. Poprawi to morale rosyjskiego społeczeństwa i każe się bronić przed przeciwnikiem, podobnie jak to miało miejsce w 1941 roku, przed operacją niemiecką [w historiografii radzieckiej przed wielką wojnę ojczyźnianą - red.] - stwierdził, dodając, że nie wierzy w scenariusz, w którym ukraińska armia chce atakować Moskwę, bo to nie ma sensu. - Chyba że celem miałby być sam Putin… - ocenił gen. Waldemar Skrzypczak.

Jak zaznaczył płk Maciej Matysiak, ekspert fundacji Stratpoints i były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Ukraina w przeciwieństwie do Rosji nie niszczy cywilnych obiektów. Ponadto jego zdaniem są ważniejsze cele niż Moskwa, przede wszystkim o strategicznym znaczeniu. - To wojskowe obiekty, rejony zgrupowania wojsk, składy amunicji i magazyny paliw. Powinni uderzać w składy amunicji, którą Rosjanie gromadzą na nową operację - dodaje gen. Waldemar Skrzypczak.

Zdaniem byłego dowódcy Wojsk Lądowych Rosjanie "niestety, ale odbudowują swój potencjał militarny i budują przewagę nad ukraińską armią".

Rosja. Siergiej Szojgu zapowiada "duże zmiany" w wojsku. "1,5 mln żołnierzy"

Wojna w Ukrainie. Rosja gromadzi siły

Kreml prawdopodobnie przygotowuje się do działań strategicznych, które mają doprowadzić do odzyskania inicjatywy w Ukrainie - podaje Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Jak przypomina amerykański think tank, w ciągu ostatnich 11 miesięcy rosyjskiej armii nie udało się zdobyć Kijowa ani utrzymać zdobyczy w obwodzie charkowskim czy miasta Chersoń. Działania wymierzone w infrastrukturę cywilną, jak podano, "również nie przyniosły znaczących efektów operacyjnych".

Zarówno ukraińskie władze, jak i analitycy wojenni zdają sobie sprawę z kolejnej fali ofensywy Rosjan. Powtarzają, że Moskwa będzie chciała podbić Kijów, nie zważając na ofiary w swoich szeregach. Wysłanie na front nieprzygotowanych poborowych może doprowadzić do olbrzymich strat - ok. 100 tys. zbitych i rannych. - Ale to nikogo nie przeraża - mówił informator związany z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) serwisowi Ważnyje Istorii (Ważne Historie).

Ponadto Putin może w najbliższych dniach ogłosić drugą falę mobilizacji - przewiduje ISW, powołując się na agentów wywiadu i opinie rosyjskich prowojennych blogerów. Data nie byłaby przypadkowa. 18 stycznia wypada 80. rocznica przełamania przez wojska radzieckie hitlerowskiego oblężenia Leningradu, rodzinnego miasta dyktatora.

Minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow szacował, że Kreml rozpocznie kolejną falę ofensywy prawdopodobnie w lutym.

Szef CIA ostrzegł Zełenskiego przed zamachem na jego życie. "To go otrzeźwiło"