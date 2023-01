Władimir Putin wygłosił swoje przemówienie podczas obchodów upamiętniających 80. rocznicę przerwania oblężenia Leningradu. Rosyjski dyktator stwierdził, że "działania wojenne na pełną skalę w Donbasie nie ustały od 2014 roku, a wszystkie rosyjskie działania, w tym operacja specjalna, mają na celu powstrzymanie tej wojny".

- Wszystko, co robimy dzisiaj, w tym specjalna operacja wojskowa, jest próbą zatrzymania tej wojny. Taki jest sens naszej operacji. Ochrona naszych ludzi, którzy tam mieszkają, na tych terytoriach - powiedział dyktator, cytowany przez rosyjską agencję TASS.

Putin: Długo staraliśmy się dojść do porozumienia. Jak się teraz okazuje, wodzono nas za nos

Putin oskarżył również Ukrainę o "eksterminację ludności rosyjskojęzycznej". - Długo znosiliśmy, długo staraliśmy się dojść do porozumienia. Jak się teraz okazuje, po prostu wodzono nas za nos, oszukano. To nie pierwszy raz, kiedy nam się to zdarzyło i zdarza. Niemniej jednak zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby rozwiązać tę sytuację środkami pokojowymi. Teraz stało się oczywiste, że z definicji było to niemożliwe - powiedział Putin.

Rosyjski dyktator bezpostawnie wmawiał opinii publicznej, że Rosja "odnotowuje zbrodnie kijowskiego reżimu, w tym przeciwko ludności cywilnej". - Konieczne jest rejestrowanie tego, co oni robią, zwłaszcza z ludnością cywilną. I my to zrobimy. Komisja Śledcza jest w to zaangażowana. Nie tylko rejestruje, ale gromadzi te materiały i poddaje ich ocenie prawnej. I na pewno pójdziemy dalej tą drogą - zaznaczył.

Europosłowie zaapelowali o utworzenie trybunału ds. zbrodni agresji Rosji przeciwko Ukrainie

Europosłowie zaapelowali o szybkie utworzenie trybunału do spraw zbrodni agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Temu poświęcona była debata na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Ukrainie potrzebne jest nie tylko wsparcie wojskowe, finansowe i humanitarne, by mogła pokonać Rosję, ale też nadzieja na sprawiedliwość - takie głosy padały podczas debaty.

Europosłanka Anna Fotyga podkreślała, że sprawcy wszystkich zbrodni muszą być osądzeni - zbrodni wojennych, zbrodni ludobójstwa i przeciw ludzkości, ale także zbrodni agresji.

Od początku nazywamy tę inwazję wojną agresji. Dlatego proponujemy stworzenie specjalnego trybunału, by ścigać zbrodnie agresji, by decydentów zarówno politycznych, jak i militarnych postawić przed sądem

- powiedziała była szefowa polskiego MSZ-.

Europoseł Andrzej Halicki dodał, że czas odgrywa istotną rolę. - Działajmy szybko i natychmiast uruchommy ten trybunał, bo on jest ważnym sygnałem dla naszego bezpieczeństwa na kontynencie, a także dla Putina, że jego czas się kończy - powiedział europoseł Andrzej Halicki.

Unijny komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders przyznał, że jest luka prawna, bo można ścigać zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwa, ale nie ma jeszcze - jak mówił - narzędzi, by ścigać zbrodnie agresji. Zapewnił, że Komisja rozmawia na ten temat w ramach międzynarodowej koalicji. - Potrzebny jest szeroki front wsparcia międzynarodowego. To jest nie tylko kwestia techniczna, ale prawna i skomplikowana - mówił unijny komisarz.

