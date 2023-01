Browary pod Kijowem. Śmigłowiec rozbił się koło przedszkola. Zginęło kierownictwo MSW Ukrainy

Zobacz wideo Atak rakietowy Rosjan na budynek mieszkalny w Dnieprze

Browary. Śmigłowiec właśnie spadł na obiekt infrastruktury społecznej

- poinformował Kyryło Tymoszenk z biura prezydenta Ukrainy. Z kolei rzeczniczka kijowskiej policji przekazała, że maszyna spadła obok przedszkola. Ołeksij Kuleba, gubernator obwodu kijowskiego, podkreślił, że w momencie tragedii w przedszkolu przebywały dzieci i pracownicy placówki. Wszyscy zostali ewakuowani.

Ukraińskie media poinformowały, że w katastrofie śmigłowca zginęło kierownictwo MSW Ukrainy: minister Denys Monastyrski, jego zastępca Jewhen Jenin oraz sekretarz stanu w MSW Jurij Lubkowicz. Łącznie zginęło 16 osób.

22 osoby, w tym 10 dzieci, zostało rannych. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Na miejscu zdarzenia jest Państwowe Pogotowie Ratunkowe, mer miasta, policja i inne służby.

Co się dzieje w Ukrainie?

Ukraińscy wojskowi donoszą o walkach pod Bachmutem w obwodzie donieckim. Jednocześnie istnieje niebezpieczeństwo powtórzenia rosyjskich zmasowanych ataków rakietowych na obiekty cywilne w całej Ukrainie. Rosjanie mogą używać rakiet, które są niedostępne dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Według raportu Sztabu Generalnego ukraińskim wojskowym ostatniej doby udało się odeprzeć szturmy Rosjan w rejonie dziewięciu miejscowości - głównie w obwodzie donieckim. Rosjanie atakują m.in. Bachmut. Miasto jest także intensywnie ostrzeliwane przez rosyjską artylerię.

W raporcie mowa jest także o wysokim zagrożeniu rosyjskimi atakami rakietowymi we wszystkich obwodach kraju. Potwierdza to rzecznik sił powietrznych Ukrainy płk. Jurij Ihnat.

Jak dodaje, szczególnie niebezpieczne są przeciwlotnicze rakiety S-300 i S-400, których Rosjanie używają do ataku na cele naziemne. Podkreśla, że szybkość takiej rakiety S-400 to ponad cztery tysiące kilometrów na godzinę, a czas od startu do trafienia w cel to kilka minut.

Strona ukraińska oczekuje na przybycie nad Dniepr systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Dostarczenie baterii takiej broni obiecały m.n. Stany Zjednoczone.

