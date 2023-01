Francja. Najstarsza osoba na świecie nie żyje. Siostra Andre miała 118 lat

Rzecznik domu opieki Sainte-Catherine-Laboure David Tavell poinformował we wtorek 17 stycznia 2023 roku o śmierci najstarszej osoby na świecie. Siostra Andre (jej prawdziwe imię to Lucile Randon) zmarła we śnie w swoim domu opieki w Tulon. "To wielki smutek, ale jej pragnieniem było dołączenie do ukochanego brata. Dla niej to wyzwolenie" - powiedział AFP Tavell.

W 2022 roku została najstarszą osobą na świecie

Siostra Andre była najdłużej żyjącą Europejką na świecie. 25 kwietnia 2022 roku, po śmierci Japonki Kane Tanaki, została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsza żyjąca osoba na świecie. Według AFP, Randon odrzucała wszelkie prośby o próbki DNA, tłumacząc, że "tylko dobry Bóg zna" tajemnicę jej długowieczności.

Praca utrzymywała ją przy życiu

Lucile Randon urodziła się w południowej Francji 11 lutego 1904 roku. Dorastała w protestanckiej rodzinie w mieście Ales. W wieku 26 lat nawróciła się na katolicyzm i przyjęła chrzest. Pragnęła jednak pójść dalej, dlatego w wieku 41 lat wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Stamtąd skierowano ją do szpitala w Vichy, gdzie pracowała przez kolejnych 31 lat.

W swoich ostatnich latach zamieszkiwała w domu opieki w Tulon. W 2021 roku, w wieku 117 lat, przeżyła zarażenie COVID-19.

W 2022 roku Siostra Andre zdradziła dziennikarzom swój sekret długowieczności. "Ludzie mówią, że praca zabija, mnie praca utrzymywała przy życiu, pracowałam do 108. roku życia" - powiedziała w kwietniu ubiegłego roku, cytowana przez France24. Mimo że w ostatnich latach życia była niewidoma i poruszała się na wózku, wciąż pomagała innym. Opiekowała się m.in. osobami starszymi, często młodszymi od siebie.