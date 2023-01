Rosja. Dowódca chciał się popisać przed podwładnymi. Odpalił granat, zabił siedem osób

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę niedaleko wsi Tonienkoje w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim w Rosji. Starszy sierżant, dowódca plutonu "nieumyślnie" zdetonował granat ręczny RGD-5 w jednostce mieszczącej się w dawnym domu kultury. W konsekwencji doszło do detonacji składowanej amunicji i pożaru, z którym strażacy walczyli przez cztery godziny. Ogień zajął około 450 metrów kwadratowych powierzchni. Z okolicznych domów ewakuowano 15 osób - podały rosyjski dziennik "The Moscow Times" i portal Business Insider.

Rosyjski dowódca zdetonował granat. Nie żyje co najmniej siedem osób

Początkowo informowano, że wskutek wybuchu zginęły trzy osoby, osiem zaginęło, a 16 - w tym sprawca incydentu - zostało rannych. We wtorek agencja Interfax przekazała, że liczba ofiar wzrosła do siedmiu. Wciąż poszukiwane są cztery osoby. Nieoficjalnie wiadomo, że wszystkie ofiary i poszkodowani to żołnierze zmobilizowani do walki w Ukrainie.

Służby ratownicze, na które powołuje się państwowa rosyjska agencja TASS, jako wstępną przyczynę eksplozji podały "nieostrożne obchodzenie się z amunicją".

Według telegramowego kanału "Baza" - związanego z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa - dowódca podniósł granat prawdopodobnie po to, aby "zyskać autorytet przed podwładnymi". "Nie ma jeszcze oficjalnych doniesień o incydencie ani komentarza ze strony Ministerstwa Obrony" - dodaje natomiast Radio Swoboda.

