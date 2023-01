Żołnierz z Rosji przeżył na froncie tylko 10 dni. Pokazano reakcję jego dzieci

Materiał o rosyjskim żołnierzu przygotowali dziennikarze śledczy serwisu "Ważnyje Istorii" [pol. "Ważne Historie"]. Jego fragment opublikował we wtorek (17 stycznia) na Twitterze były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy, a aktualnie doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Z ust córki zmarłego mężczyzny pada słowo "wojna", a nie - jak mówią kremlowcy propagandyści - "specjalna operacja wojskowa".

Rosjanin przetrwał 10 dni. "Zmobilizowanie 40-letniego mężczyzny, ojca czwórki dzieci"

Bliscy poległego na froncie mężczyzny pokazali jego zdjęcia. - To jego ostatnie spojrzenie, gdy wyjeżdżał na front. A to cała rodzina. Moment, w którym się z nim żegnamy. Tu przytula się na koniec ze swoim najmłodszym synem - komentują.

- To wojna. Co można powiedzieć. Ile osób z mojej pracy zmarło? Niektórzy zostali zmobilizowani do służby, inni zgłosili jako ochotnicy. Ile kobiet już zginęło? - mówi córka Rosjanina, Daria Volokitina, ubrana w mundur wojskowy. - Ja bym czegoś takiego nie chciała - dodała.

- Nie wiem, jak mam to skomentować. Zmobilizowanie 40-letniego mężczyzny, ojca czwórki dzieci. To dla nas wciąż szok - wyznała - Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że on przeżył tam zaledwie 10 dni! - podsumowała Daria.

Z kolei brat dziewczyny zadeklarował swój czynny udział. - Ja zamierzam wstąpić do akademii wojskowej. Ukończę ją, otrzymam dyplom i jeśli specjalna operacja wojskowa będzie trwała, całkowicie zgodzę się, żeby pojechać na Ukrainę - zapowiedział.

Wojna w Ukrainie. Rosja planuje wdrożyć "nowe" działania

Jak informowali w swoim raporcie analitycy Instytutu Studiów nad Wojną, Kreml prawdopodobnie przygotowuje się do przeprowadzenia w ciągu sześciu miesięcy działań strategicznych, które mają doprowadzić do odzyskania inicjatywy w Ukrainie. "Z opóźnieniem realizuje mobilizację, reorganizację i działania w przemyśle" - pisał amerykański think tanku, dodając, że Rosja powinna wdrożyć te plany przed rozpoczęciem inwazji w lutym 2022 roku.

Rosyjskie władze planują podjąć kroki w celu prowadzenia w Ukrainie "poważnej wojny konwencjonalnej". Według ISW świadczą o tym m.in. wypowiedzi Władimira Putina, który w grudniu mówił publicznie, że Rosja naprawi błędy popełniane w poprzednich miesiącach. 7 grudnia dyktator stwierdził, że "specjalna operacja wojskowa" może być "długotrwałym procesem".

