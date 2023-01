Walerij Załużny poinformował o tym na Twitterze. "Moje pierwsze bezpośrednie spotkanie z generałem Milleyem. Wyraziłem wdzięczność za niezachwiane wsparcie i pomoc udzieloną Ukrainie przez Stany Zjednoczone i sojuszników. Podkreśliłem pilne potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy, których spełnienie przyspieszy nasze zwycięstwo" - napisał Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.

REKLAMA

Dowódcy armii USA i Ukrainy spotkali się. Pierwszy raz twarzą w twarz

Associated Press przekazało, że obaj generałowie od początku wojny w Ukrainie często rozmawiali ze sobą przez telefon, ale nigdy nie spotkali się osobiście. Zdaniem AP wtorkowe spotkanie oznacza zacieśnianie więzi między dwoma wojskami, które pojawia się w krytycznym momencie, gdy zbliża pierwsza rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę.

AP podkreśla, że jest to kluczowy moment wojny. Wojska ukraińskie toczą zaciekłe walki we wschodnim obwodzie donieckim, gdzie siły rosyjskie - uzupełnione przez tysiące najemników z Grupy Wagnera - starają się odwrócić losy wojny po serii porażek na polu bitwy w ostatnich miesiącach.

Zobacz wideo Gen. Rapacki: Myślę, że gen. Szymczyk chce, żeby wyjaśniono zdarzenie z granatnikiem

Rzecznik Milleya pułkownik Dave Butler powiedział dwóm dziennikarzom towarzyszącym amerykańskiej delegacji wojskowej, że obaj generałowie przywiązują bardzo dużą wagę do tego bezpośredniego spotkania. - Panowie rozmawiają bardzo regularnie od około roku i zdążyli się poznać - powiedział Butler.

- Rozmawiali szczegółowo o obronie Ukrainy przed rosyjską agresją. I to jest ważne - kiedy dwóch wojskowych, którzy patrzą sobie w oczy i rozmawiają na bardzo, bardzo ważne tematy, to wygląda to inaczej niż w przypadku rozmów telefonicznych - dodał.

Butler wyjaśnił, że według planów rozmowy obu wojskowych miały odbyć się w tym tygodniu w Brukseli na posiedzeniu szefów NATO i ministrów obrony państw Sojuszu, ale kiedy w poniedziałek stało się jasne, że Załużny tam nie pojedzie, szybko zorganizowano spotkanie w Polsce, w pobliżu granicy z Ukrainą.

Rzecznik Milleya dodał, że generałowi towarzyszyła grupa sześciu współpracowników, którzy na miejsce spotkania z Załużnym dojechali samochodem.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Wojna w Ukrainie. Spotkania generałów ws. Ukrainy

Jak podaje AP, spotkanie Milleya i Załużnego rozpoczyna serię spotkań na wysokim szczeblu przywódców wojskowych i obronnych. Milley i inni szefowie obrony spotkają się w Brukseli w środę i czwartek, a następnie tak zwana Ukraińska Grupa Kontaktowa zbierze się w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech w czwartek i piątek.