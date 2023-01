Grupa Wagnera rekrutuje Serbów. Prezydent oburzony: Dlaczego dzwonicie, skoro wiecie, że to wbrew zasadom

Prezydent Serbii Aleksander Vucić odniósł się do pojawiających się w internecie oraz na różnych grupach w mediach społecznościowych reklamach w języku serbskim, które zachęcają do zaciągnięcia się do Grupy Wagnera. - Dlaczego wy, od Wagnera, wzywacie kogoś z Serbii, skoro wiecie, że to jest sprzeczne z naszym prawem? - pytał serbski prezydent.

3 Fot. Darko Vojinovic / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl