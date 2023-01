Ramzan Kadyrow grozi użyciem broni atomowej: Możemy nacisnąć guzik i "salam alejkum"

Zobacz wideo Czy polskiej policji potrzebne jest oprogramowanie inwigilujące? Pytamy byłego zastępcę KGP

Ramzan Kadyrow regularnie zabiera głos na temat trwającej wojny w Ukrainie. Na swoim kanale na Telegramie wielokrotnie publikował propagandowe tezy rozpowszechniane przez Kreml. Czeczeński przywódca w przeszłości m.in. groził Polsce oraz Wołodymyrowi Zełenskiemu. "Zełenski narzeka na naloty na Kijów i inne miasta. A co ty, Zełenski, frajerze, myślałeś: ty możesz, a inni nie?" - pisał złośliwie Ramzan Kadyrow w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Kadyrow potrafił również zrobić kilkadziesiąt pompek na antenie rosyjskiej telewizji. Jego "popisy" i absurdalne wypowiedzi często trafiają do sieci.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Ramzan Kadyrow znów straszy. "Naciśniemy przycisk i 'salam Alejkum'"

Anton Heraszczenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych opublikował w mediach społecznościowych fragment z najnowszego wystąpienia Kadyrowa. Tym razem lider Czeczenów straszył możliwym użyciem broni atomowej.

Kadyrow podkreślił, że Rosja jest wielkim nuklearnym mocarstwem. - Rosja nigdy nie pozwoli sobie na porażkę. Możemy nacisnąć guzik i "salam alejkum" [powitanie muzułmańskie, znaczące dosłownie "pokój z wami" - red.]!"'- mówił uśmiechnięty Kadyrow.

- Tak jak powiedział nasz prezydent: "Po co nam świat bez Rosji?". Czemu te łajdaki mają żyć, a my nie? Lepiej już niech to wszystko się skończy. My pójdziemy do nieba, oni do piekła - podsumował.

Guzik, o którym mówił Kadyrow, ma oczywiście symbolizować użycie broni atomowej.

Wojna w Ukrainie. 44 śmiertelne ofiary sobotniego rosyjskiego ataku na Dniepr

Do 44 wzrosła liczba ofiar ataku rakietowego na Dniepr na Ukrainie. W sobotę rosyjska rakieta uderzyła tam w blok mieszkalny. Dziś zakończono akcję poszukiwawczo-ratunkową. Poinformowała o tym Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. W sumie spod gruzów udało się wydobyć 39 osób. Wśród 4 ofiar znalezionych w ostatnich godzinach było jedno dziecko. Ogółem, wśród 44 ofiar rosyjskiego ataku było czworo dzieci. 79 osób odniosło rany. Stan 10 z nich jest ciężki.

W sobotę Rosjanie za pomocą rakiety manewrującej Ch-22, przeznaczonej do niszczenia celów na morzu, zaatakowali miasto Dniepr. Pocisk uderzył w wielopiętrowy blok mieszkalny. Ponad 70 mieszkań zostało całkowicie zniszczonych. Ukraińska armia nie posiada obecnie broni do niszczenia tego typu rakiet.

Z kolei sztab generalny armii ukraińskiej poinformował, że od początku agresji na Ukrainę rosyjska armia straciła 116 tysięcy 950 żołnierzy. Według danych, w ciągu ostatniej doby Rosjanie stracili 870 żołnierzy. Od początku agresji 24 lutego zeszłego roku rosyjska armia straciła 3 tysiące 121 czołgów, 6 tysięcy 215 pojazdów pancernych, 2 tysiące 104 systemy artyleryjskie, 286 samolotów, 276 śmigłowców i 1872 drony.