USA. Nauczyciel użył siły wobec ucznia. Władze szkoły oburzone. W mediach krąży nagranie

Nagranie z wydarzenia, do którego doszło w środę, trafiło do mediów i do sieci. Na filmie widać, jak między nastolatkiem, a nauczycielem języka angielskiego dochodzi do szarpaniny. Uczeń został przyciśnięty przez mężczyznę do ściany.

REKLAMA

Jak podaje amerykańska telewizja Fox News, nauczyciel miał wcześniej zwracać uwagę nastolatkowi, bo ten zachowywał się głośno.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Ojciec nastolatka przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że jego syn musiał udać się na pogotowie. Twierdzi, że jest posiniaczony i ma problemy z chodzeniem, musi korzystać z kul.

Zobacz wideo Jakie są problemy polskiej policji? Gen. Rapacki: System szkoleń kuleje

USA: nauczyciel użył przemocy wobec ucznia

Władze szkoły stwierdziły w oświadczeniu, że incydent był "nieakceptowalny" i "nie powinien się wydarzyć". Poinformowano, że nauczyciel użył siły fizycznej, "aby skłonić ucznia do zajęcia miejsca i słuchania".

"Nauczyciel został wysłany na urlop. Śledztwo jest w toku i jest mało prawdopodobne, że wróci do pracy po jego zakończeniu" - przekazano. Materiały dotyczące sprawy mają zostać też przekazane do prokuratury.