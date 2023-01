Ukraińska Niezależna Agencja Informacyjna UNIAN przekazała w poniedziałek (16 stycznia), że Władimir Putin wyznaczył nowemu dowódcy rosyjskich sił zbrojnych w Ukrainie Walerijowi Gierasimowi termin zajęcia obwodów donieckiego i ługańskiego. "Według słów przedstawiciela wywiadu, rosyjski prezydent nadal chce zniszczyć Ukraińców jako odrębny naród" - zauważa agencja.

Władimir Putin wyznaczył Walerijowi Gierasimowowi termin zajęcia Donbasu

Jak czytamy, przedstawiciel służby prasowej Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Jusow powiedział antenie UATV, że Putin nakazał Gierasimowi zajęcie Donbasu do marca tego roku. Zdaniem Jusowa rosyjski przywódca nie zwraca uwagi na to, co w rzeczywistości dzieje się na froncie i dąży jedynie do zniszczenia ukraińskiego narodu i Ukrainy jako niepodległego państwa.

Jusow zwrócił przy tym uwagę, że okupanci wielokrotnie zmieniali swoje cele, począwszy od tego, że mieli "zdobyć Kijów w trzy dni". Zapewnił także, że zrealizowanie i tego celu nie powiedzie się Rosjanom. - Są dane, które mogą wskazywać zarówno na bezpośrednie przygotowanie do działań ofensywnych przez wroga, jak i pewne działania wprowadzające w błąd, w celu przeprowadzenia kampanii informacyjnej i, powiedzmy, ukrycia swoich prawdziwych intencji w innych obszarach frontu. Wszystkie informacje są monitorowane, a odpowiednie wnioski i działania są realizowane przez Ukraińskie Siły Obronne - podkreślił.



Walerij Gierasimow nowym dowódcą wojsk rosyjskich w Ukrainie

Jak pisaliśmy, 11 stycznia 2023 roku dotychczasowy szef Generalnych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerij Gierasimow został mianowany na dowódcę wojsk rosyjskich w Ukrainie, zastępując tym samym gen. Siergieja Surowkina, który został jego zastępcą. "Zmiany mają na celu zwiększenie efektywności kierowania, trwającą już ponad 10 miesięcy, specjalną operacją wojskową" - napisano w uzasadnieniu. Więcej na temat samego Gierasimowa można przeczytać w poniższym artykule:

